Вьетнамский эмигрант в Австралии гордится экономическими достижениями своей родины

В беседе с Вьетнамским информационным агентством в преддверии Национального праздника (2 сентября) Хари Хоанг, получивший Медаль ордена Австралии (OAM) от генерал-губернатора Австралии за значительный вклад в развитие общества, подчеркнул, что ВВП Вьетнама удвоился за последние 10 лет, несмотря на четыре годы разрушений, вызванных пандемией COVID-19.



Он сказал, что решающий поворотный момент наступил с “Доймой” (обновлением), которое привело к переходу Вьетнама от централизованной и субсидируемой экономики к экономике, активно развивающей частный сектор, на долю которого приходится более 50% ВВП страны. Генеральный секретарь партии То Лам также дал понять, что частный сектор является движущей силой экономики.



Хари Хоанг подчеркнул, что экономический рост повысил качество жизни людей за счет улучшения инфраструктуры и услуг. Он выразил уверенность в том, что Вьетнам, обладающий огромным потенциалом в области технологий и услуг, имеет все возможности для превращения в сильную экономику с международным влиянием.



Образование и инновации, по его словам, являются другими движущими силами экономики на протяжении последних 80 лет, добавив, что административная реформа, слияния административных единиц и национальная стандартизация облегчат ведение бизнеса, особенно для стартапов. Эти усилия демонстрируют готовность Вьетнама к преобразованию в крупную экономику и выходу на международный уровень.



Он подчеркнул, что, несмотря на то, что на горизонте маячат вызовы, инновационная политика поможет Вьетнаму стимулировать развитие частного сектора.



Заглядывая в будущее, он выразил надежду, что Вьетнам разнообразит свои пути развития и варианты выбора. Выступая за партнерство Вьетнама и Австралии, Хари Хоанг отметил, что Австралия является родиной многих успешных инвестиционных фондов, обладающих глубокими знаниями вьетнамского рынка и создающих хорошее впечатление о нем. Он сказал, что хотел бы, чтобы во Вьетнам приходило больше австралийских фондов для участия в инновационной экосистеме страны и частной экономике.



Кроме того, он предложил Вьетнаму активизировать внешнеторговую деятельность, особенно связанную с образованием, технологиями и культурой, что соответствует его стратегиям развития.