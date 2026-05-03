Вьетнамский экспорт расширяет свои позиции в Канаде

Генеральный директор SIAL Canada Стефан Тюйе (справа) посещает павильон Вьетнама и беседует с представителем Торгового представительства Вьетнама. Фото: ВИА

Выставка стала не только площадкой для представления сельскохозяйственной и переработанной пищевой продукции глобальным импортёрам, дистрибьюторам и розничным сетям, но и отражением более широкой стратегии по наращиванию экспорта, диверсификации рынков и укреплению позиций вьетнамских товаров в глобальных цепочках поставок.

В этом году Торговое представительство Вьетнама в Канаде организовало национальный павильон, оказав поддержку 15 компаниям в демонстрации продукции, а также содействуя установлению контактов ещё пяти предприятиям, работавшим на самостоятельных стендах. Инициатива направлена на усиление продвижения продукции, развитие партнёрских связей и расширение доступа на рынки Северной Америки, особенно в сегменте переработанных пищевых продуктов.

Участие Вьетнама в SIAL Canada последовательно растёт как по масштабам, так и по уровню амбиций. Если раньше присутствие компаний носило в основном ознакомительный характер, то теперь они сосредоточены на выходе в основные каналы дистрибуции, повышении узнаваемости брендов и заключении долгосрочных партнёрств.

Председатель Совета директоров компании Viet Pepper JSC Та Куок Шы заявил, что компания стремится получить доступ к крупным канадским розничным сетям, а не концентрироваться исключительно на вьетнамской или азиатской общинах. Он признал, что, хотя предприятия всё лучше отвечают требованиям рынка, необходимы дальнейшие улучшения, особенно в соблюдении специфических для Канады стандартов маркировки и обеспечении стабильного качества.

Данг Хоай Фыонг, директор по развитию бизнеса компании Lotus Rice, сообщил, что компания стремится расширить партнёрские связи и найти компетентных дистрибьюторов для премиальной вьетнамской продукции. Он отметил рис ST25 как флагманский продукт с высоким потенциалом роста на этом рынке.

Этот переход от ориентации на нишевые сегменты и краткосрочные продажи к работе с массовыми потребителями и стратегическими партнёрами свидетельствует о существенном изменении подхода среди вьетнамских компаний. На таком рынке с высокими стандартами, как Канада, успех зависит не только от качества продукции, но и от эффективных дистрибьюторских сетей, продуманной рыночной стратегии и долгосрочной приверженности.

Генеральный директор SIAL Canada Стефан Тюйе указал на развитую экономику Канады, растущее население и культурное многообразие как на благоприятные условия для вьетнамской продукции. По его словам, поскольку половина населения страны родилась за рубежом, включая значительную вьетнамскую общину, спрос на привычные продукты питания остаётся высоким. Он добавил, что как канадцы вьетнамского происхождения, так и более широкие группы потребителей всё чаще ищут полезные для здоровья продукты - сферу, в которой Вьетнам обладает очевидными преимуществами.

Расширяющееся присутствие вьетнамских предприятий на SIAL Canada свидетельствует о более системном продвижении на глобальные рынки, более глубоком взаимодействии с требовательными потребителями и постепенном повышении роли Вьетнама в мировой продовольственной цепочке поставок. При продолжении поддержки, улучшении стандартизации и последовательных усилиях по развитию брендов SIAL Canada, как ожидается, останется ключевыми воротами для выхода вьетнамской продукции на рынок Северной Америки.