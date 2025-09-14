Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнамский экспорт животноводческой продукции за восемь месяцев достиг 410,7 млн. долл. США

По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, Вьетнам заработал 410,7 млн долларов США на экспорте животноводческой продукции за первые восемь месяцев 2025 года, что на 24,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт молока и молочных продуктов составил 74,8 млн долларов США, что на 11,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом, тогда как экспорт мяса, мясных субпродуктов и продуктов послеубойной переработки принес стране 137,7 млн долларов США, увеличившись на 30,4%.

Для дальнейшего роста экспорта животноводческой продукции министерство поручило местным органам власти развивать крупномасштабное фермерство и внедрять современные технологии, включая закрытые коровники, системы охлаждения и контроля температуры, автоматические кормушки и поилки, а также переработку биогазовых отходов для повышения производительности и качества.

Особое внимание уделяется соблюдению стандартов VietGAP, что обеспечивает безопасность пищевых продуктов, прослеживаемость и соответствие строгим требованиям зарубежных рынков. Также подчеркивается необходимость развития интегрированных цепочек добавленной стоимости — от разведения и фермерства до переработки и распределения. Фермерам и предприятиям рекомендуется сотрудничать в создании крупных сырьевых зон и расширении промышленного производства.

Местным властям предложено активизировать продвижение торговли, расширять рынки сбыта и обеспечивать стабильные поставки и конкурентоспособность вьетнамской животноводческой продукции за рубежом. Меры включают участие в международных сельскохозяйственных ярмарках и выставках, организацию торговых миссий для демонстрации продукции и установления связей с партнёрами-импортёрами, улучшение логистики для сокращения транспортных расходов, а также содействие предприятиям в получении международных сертификатов для укрепления их позиций на рынке.

ИЖВ/ВИА

