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Вьетнамский экспорт в США имеет благоприятные условия
Торговый советник в США До Нгок Хынг отметил, что Вьетнам добился положительного сальдо торгового баланса, поскольку на рынке вьетнамская продукция конкурирует не с американской продукцией, а с продукцией из третьих стран.
Кроме того, вьетнамские экспортеры предлагают продукцию с разнообразной структурой и конкурентоспособными ценами.
Среди 10 крупнейших экспортных товаров, поставляемых Вьетнамом в США, на долю шести приходится от 10 до 27% всего американского импорта.
По словам Хынга, эти факторы свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе Вьетнам останется надежным партнером США в их политике по изменению цепочки поставок.
Вьетнамский экспорт в США с сегодняшнего дня и до конца текущего года может находиться в более благоприятных условиях, поскольку в американской экономике наметились признаки восстановления, а потребительский спрос улучшился, сказал чиновник.
Правительство и деловые круги США продолжают проявлять внимание и решительно настроены на деловое сотрудничество с Вьетнамом, добавил Хынг, отметив, что такие крупные американские компании, как Walmart, Boeing и AES, обязались принять участие во Вьетнамской международной выставке Sourcing Expo 2023, запланированной на 13-15 сентября в Хошимине.
Крупные розничные сети возобновили заказы во Вьетнам, а вьетнамские товары на сотни миллиардов долларов США продаются через сеть электронной коммерции Amazon.
По словам Хынга, его ведомство укрепит сотрудничество с министерствами, ведомствами, населенными пунктами и ассоциациями для организации продвижения торговли в провинциях Бакжанг, Виньфук и Камау.
Будут проведены дополнительные мероприятия по стимулированию экспорта в США вьетнамских фруктов, в том числе манго, лонгана, личи, драконовых фруктов, виноградных плодов и кокоса.