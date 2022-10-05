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Вьетнамский Шондоонг входит в десятку самых удивительных пещер планеты

Пещера объемом 38,5 млн м3 признана самой большой природной пещерой в мире.
  Пещера Шондоонг в центральной провинции Куангбинь Вьетнама. Фото: ВИА  
4 октября Правление национального парка Фонгня-Кебанг (Куангбинь) сообщило, что туристический сайт Wonderslist только что объявил 10 самых великолепных природных пещер на планете, вьетнамская пещера Шондоонг заняла первое место в списке.

Wonderslist заявил, что пещера Шондоонгг во Вьетнаме представлена как самая большая пещера в мире, образовавшаяся в результате разлома хребта Чыонгшон, разрушенного грунтовыми водами за миллионы лет, вследствие чего появился гигантский туннель под известняковыми горами.

Wonderslist объявил 9 пещер, ранжированных после Шондоонга, в том числе: Ледяная пещера возле вулкана Мутновский (Россия), пещеры в Алгарве (Португалия), мраморная пещера Мраморные пещеры (Чили - Аргентина), ущелье Каньон Антилопы (юго-запад США), пещера Светлячков Вайтомо (Новая Зеландия), пещера Ласточек (Мексика), Пещера Сонора (Техас, США), Фингалова пещера (Шотландия) и Расписная пещера (Калифорния, США).

По данным Правления национального парка Фонгня-Кебанг, пещера Шондоонг была обследована экспедиционной группой Британской королевской ассоциации исследования пещер (BRCA) в 2009 году. Пещера объемом 38,5 млн м3 признана самой большой природной пещерой в мире.

Шондоонг был занесен в Книгу рекордов Гиннеса 30 апреля 2013 года. В 2015 году американская программа ABC «Доброе утро, Америка» провела прямую трансляцию из пещеры Шондоонг по всему миру, с тех пор пещера Шондоонг стала новым символом туризма Вьетнама.

ВИА

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