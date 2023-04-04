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Вьетнамский шелк полностью покорил друзей в Италии

По словам корреспондента ВИА в Италии, итальянские и международные друзья, присутствовавшие на церемонии открытия «Год Италия-Вьетнам - 2023» вечером 31 марта, были чрезвычайно впечатлены показом мод, коллекций аозай и изделий из вьетнамского шелка. По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Италией посольство Вьетнама в Италии в сотрудничестве с дизайнером Минь Хань и Вьетнамским шелковым домом организовало программу «Путешествие, чтобы соединить наследие», в рамках которой вьетнамский шелк и мода были представлены в столице мировой моды в присутствии элитных итальянских домов моды.

По словам корреспондента ВИА в Италии, итальянские и международные друзья, присутствовавшие на церемонии открытия «Год Италия-Вьетнам - 2023» вечером 31 марта, были чрезвычайно впечатлены показом мод и коллекций аозай и изделий из вьетнамского шелка, специально созданных по случаю 50-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Италией дизайнером Минь Хань, вдохновленной итальянским наследием. Модельер Минь Хань поделилась, что во время этой встречи Вьетнам рассказывал истории о шелке, помогая Италии глубже понять ценности вьетнамского шелка через качество и богатство своей продукции.

Атмосфера в Mercati di Traiano — первом в мире коммерческом центре, комплексе памятников, относящихся к началу нашей эры в городе Риме, — была очень оживленной, поскольку итальянские и международные друзья постоянно аплодировали, приветствуя каждый роскошный и соблазнительный продукт вьетнамской шелковой моды. Участники мероприятия увидели глубокую, но очень современную красоту Вьетнама сегодня.

В беседе с корреспондентом ВИА Фабио Кассезе, советник президента Италии по иностранным делам, сказал, что успешное мероприятие в этом прекрасном контексте является свидетельством большого творчества и способностей Вьетнама в представлении модных изделий прямо в Италии. «Шелковые изделия, представленные сегодня, потрясающие, культовые и очень качественные. Поэтому я уверен, что это не только значимые культурные мероприятия по случаю 50-летия двусторонних отношений между Вьетнамом и Италией, но и способствуют укреплению сотрудничества и торгового обмена между двумя странами», - подчеркнул он.

*Ранее вечером 29 марта в посольстве Вьетнама в Италии состоялась программа «Шелковый разговор» для знакомства представителей индустрии моды и красоты, экспертов в области сельскохозяйственного производства, а также итальянской прессы, не только с продукцией тутовой промышленности, но и с историей и техникой производства шелка во Вьетнаме, тем самым создавая более тесные связи между производителями текстиля, модельерами и потребителями.

Выступая на открытии программы, посол Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынг подтвердил, что вьетнамское традиционное ремесло шелкоткачества насчитывает много веков. Это возможность для европейцев в целом и итальянцев в частности узнать больше об этом уникальном источнике натуральных материалов. Посол надеется, что это даст возможность вьетнамскому шелку и сопутствующим товарам выйти на рынки Италии и Европы, потому что помимо своей культурной ценности шелк также приносит экономическую ценность двум странам.

Г-жа Эльфрида Шаллмейн, представитель по связям с общественностью модной компании Fendi, отметила: «Я считаю, что это большое событие, потому что оно не только показывает дальнейшее развитие отношений между Италией и Вьетнамом, но и является началом надежды на новое сотрудничество для бизнеса двух стран. Италия — страна, известная модой, и я считаю, что у Вьетнама есть много возможностей для производства шелка. Поэтому это событие поможет нам понять ваш мир, ваши возможности в производстве шелка. Нам очень интересно наблюдать за этапами производства шелка от разведения тутового шелкопряда, прядения и плетения из ткани, потому что сейчас мы живем в мире, где люди уже не видят эти традиционные способы производства».

По данным Всемирного банка, Вьетнам является крупнейшим в мире производителем шелка, занимая второе место по экспорту шелка-сырца. Вьетнамский шелк также подтвердил свою позицию среди самых качественных шелковых изделий в мире. Разведение тутового шелкопряда уже давно стало важной традиционной экономической деятельностью вьетнамцев. Шелкоткачество также является ключевой производственной отраслью во многих населенных пунктах Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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