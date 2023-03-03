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НОВОСТИ

Вьетнамский чай и сухофрукты представлены на парижской ярмарке

Чай и сухофрукты являются ключевыми вьетнамскими продуктами, представленными на Международной сельскохозяйственной выставке (SIA), крупнейшем ежегодном мероприятии в области сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и сельских районов Франции Чай и сухофрукты являются ключевыми вьетнамскими продуктами, представленными на Международной сельскохозяйственной выставке (SIA), крупнейшем ежегодном мероприятии в области сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и сельских районов Франции, которое проходит с 25 февраля по 5 мая.

Вьетнамский павильон привлек толпы посетителей не только из Франции, но и из других западных стран.

Событие собрало более 1.000 экспонентов из 20 стран мира и включало развлекательные и образовательные мероприятия, включая конкурсы, форумы и мастер-классы.

Это дало возможность производителям и поставщикам услуг продемонстрировать свои новые продукты и передовые технологии, а также решения для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и защиты окружающей среды.

В прошлом году выставку посетили более 500.000 посетителей, в том числе 33.000 экспертов, которые приехали познакомиться с сельским хозяйством Франции.

ВИА/ИЖВ

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