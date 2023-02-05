НОВОСТИ
Вьетнамский Фо - величайший кулинарный подарок миру: туристический сайт Австралии
В опубликованной в сети статье говорится, что люди могут всю ночь спорить о лучшем в мире супе. Японский рамен, французский буйабес или марокканская бессара. Однако люди не могут спорить с тем, что Фо - самый известный вьетнамский суп, фигурирует в этом списке.
«Фо - блюдо большой изысканности с сильным ароматом. Бульон фо готовят из говяжьих костей с луком, имбирем и специями. Это суп с рисовой лапшой и ломтиками нежной говядины. В бульон добавляют лапшу, ростки фасоли, свежую зелень, заправляют лимоном и чили. Это блюдо обладает превосходным вкусом, вкусом совершенства», — говорится в статье.
Согласно Traveler, несмотря на то, что это блюдо в настоящее время очень популярно во Вьетнаме, оно существует всего чуть более века. Фо появился на севере Вьетнаме в конце 19-го, начале 20-го веков. А рецепты фо пришли в Южный Вьетнам в 1950-х годах.
12 декабря отмечается как День Фо в честь самого известного блюда страны.
Ранее сайт престижной еды TasteAltas включил Фо в список 100 самых популярных блюд мира.