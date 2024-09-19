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Вьетнамский фотограф победил в фотоконкурсе ASEAN SX

Вьетнамский фотограф Хо Чунг Лам получил главный приз на фотоконкурсе ASEAN SX Photo Contest 2024, который проходил в Бангкоке (Таиланд).

Благодаря своей выдающейся работе «Suc song thien nhien giua long pho bien» (Естественная жизненная сила в сердце прибрежного города) Хо Чунг Лам получил главный приз конкурса и 2 860 долларов США, сообщает радиостанция «Голос Вьетнама» (VOV).

Конкурс проходил под девизом «Биоразнообразие АСЕАН», в нем приняли участие фотографы из 10 стран АСЕАН: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а все работы оценивались международным жюри, в которое входили известные фотографы.

Фотоконкурс ASEAN SX Photo Contest, учрежденный Thai Beverage Public Company в сотрудничестве с Королевским фотографическим обществом Таиланда (RPST), призван вдохновить людей из стран АСЕАН на социальную и экологическую деятельность, чтобы они жили устойчиво, привносили баланс в свою жизнь и делали мир лучше.

Все фотографии-победители будут выставлены с 27 сентября по 6 октября на SUSTAINABILITY EXPO 2024, крупнейшей выставке устойчивого развития в АСЕАН, расположенной в Национальном конференц-центре имени королевы Сирикит (QSNCC) в Бангкоке, Таиланд.

Хо Чунг Лам родился в городе Нячанг в южно-центральной прибрежной провинции Кханьхоа и в течение 13 лет преподавал литературу в средней школе Чан Хынг Дао в городе Камрань. В настоящее время он работает в Департаменте образования и профессиональной подготовки города Нячанг, а также является членом Вьетнамской ассоциации фотохудожников.

Вьетнамский фотограф также завоевал ряд наград, в том числе золотые призы на девятой Международной выставке фотографии Taichung 2020 и Magic Dof 2022.

ИЖВ/ВИА

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