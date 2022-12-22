Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамский форум: укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией

Чтобы углубить отношения и сделать их более предметными, в дополнение к усилиям по продвижению достижений двух стран в последнее время, эксперты и ученые, присутствовавшие на форуме, рекомендовали правительствам Вьетнама и Индии развивать сотрудничество во многих областях По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Нью-Дели, выступая на открытии форума, посол Нгуен Тхань Хай подчеркнул, что Вьетнам и Индия преследуют одну и ту же цель - создание мирной и стабильной среды для развития стран. Стороны придают большое значение многосторонности и диверсификации внешних отношений, поддерживают региональный и мировой порядок, основанный на международном праве. Он сказал, что у двух стран гораздо больше возможностей для координации на региональных и международных форумах, чем они делали это в прошлом в Совете Безопасности ООН и других организациях. В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, посол подтвердил, что этот форум является возможностью для экспертов и ученых оглянуться на достижения, полученные в отношениях двух стран за последние 50 лет, и в то же время найти способ улучшить отношения между двумя странами, подняв их на более высокие высоты к 2030 году с видением до 2050 года.

После выступления посла Нгуен Тхань Хай генеральный директор Южного департамента иностранных дел Индии Санджив Джайн высоко оценил достижения, достигнутые двумя странами за последние 50 лет, и заявил, что две страны будут продолжать развиваться в будущем, опираясь на эти отношения и добиваясь больших успехов в будущем.

На форуме все эксперты и ученые согласились с тем, что две страны, Вьетнам и Индия, имеют значительное совпадение стратегических интересов: общие ценности, общие взгляды на региональные проблемы и на международном уровне, совместно реализуемая стратегическая внешняя политика опоры на самостоятельность; обе страны рассматривают друг друга в качестве высокоприоритетных партнеров в своей внешней политике и являются активными участниками многосторонних механизмов...

Чтобы углубить отношения и сделать их более предметными, в дополнение к усилиям по продвижению достижений двух стран в последнее время, эксперты и ученые, присутствовавшие на форуме, рекомендовали правительствам Вьетнама и Индии развивать сотрудничество во многих областях.

После 6 часов оживленной дискуссии на Вьетнамском форуме спикеры двух стран проявили энтузиазм и ответственность, пожелав в ближайшем будущем поднять отношения Вьетнама и Индии на новый уровень.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top