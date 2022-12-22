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Вьетнамский форум: укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией
После выступления посла Нгуен Тхань Хай генеральный директор Южного департамента иностранных дел Индии Санджив Джайн высоко оценил достижения, достигнутые двумя странами за последние 50 лет, и заявил, что две страны будут продолжать развиваться в будущем, опираясь на эти отношения и добиваясь больших успехов в будущем.
На форуме все эксперты и ученые согласились с тем, что две страны, Вьетнам и Индия, имеют значительное совпадение стратегических интересов: общие ценности, общие взгляды на региональные проблемы и на международном уровне, совместно реализуемая стратегическая внешняя политика опоры на самостоятельность; обе страны рассматривают друг друга в качестве высокоприоритетных партнеров в своей внешней политике и являются активными участниками многосторонних механизмов...
Чтобы углубить отношения и сделать их более предметными, в дополнение к усилиям по продвижению достижений двух стран в последнее время, эксперты и ученые, присутствовавшие на форуме, рекомендовали правительствам Вьетнама и Индии развивать сотрудничество во многих областях.
После 6 часов оживленной дискуссии на Вьетнамском форуме спикеры двух стран проявили энтузиазм и ответственность, пожелав в ближайшем будущем поднять отношения Вьетнама и Индии на новый уровень.