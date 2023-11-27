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Вьетнамский форум по слияниям и поглощениям 2023 пройдет в городе Хошимин
В рамках форума состоится церемония награждения компаний с эффективными стратегиями слияний и поглощений и наиболее выдающихся консультационных фирм за последние 15 лет, а также анонс подробного отчета о рынке слияний и поглощений во Вьетнаме за 2009-2023 гг.
Участники выставки получат возможность встретиться и провести переговоры с представителями бизнеса из Сингапура в рамках программы деловых встреч VBEX Connect.
На конференции Global M&A Partners (GMAP), прошедшей в южном экономическом центре на прошлой неделе, эксперты отметили, что предприятия из США и ЕС направляют новые капиталы во Вьетнам, поэтому, ожидается, что местный рынок слияний и поглощений сохранит свою привлекательность, несмотря на относительно скромные масштабы.
Иван Алвер, сопредседатель GMAP, считает, что сильными сторонами Вьетнама являются стабильная политическая обстановка, большое количество квалифицированной рабочей силы и её конкурентоспособная стоимость. В результате транснациональные корпорации выбирают эту страну Юго-Восточной Азии в качестве места для реализации своих стратегий диверсификации цепочек поставок.
Помимо перспективы стать производственным центром в регионе, Вьетнам обещает стать потребительским рынком с растущим средним классом населения. Европейским и американским инвесторам придется вкладывать больше средств, чтобы освоить этот рынок, считает Алвер.
Арно Жинолин, заместитель генерального директора Boston Consulting Group Vietnam, отметил, что компании по производству электроники во Вьетнаме в основном ориентированы на аутсорсинг, однако с учётом нынешних преимуществ страна, безусловно, сможет подняться в цепочке создания стоимости в полупроводниковой промышленности.