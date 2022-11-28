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Вьетнамский фильм получил награду на фестивале во Франции
Основанный на двух рассказах «Tro tan ruc ro» («Славный пепел») и «Cui muc troi ve» («Гнилые дрова вернулись на небо») писателя Нгуен Нгок Ты, фильм был отмечен за поэтическую красоту, изображенную в его мерцающих и чарующих кадрах.
116-минутный фильм рассказывает историю страстной любви трех женщин к мужчинам, с которыми они решили провести всю свою жизнь.
Фильм будет доступен для зрителей со 2 января.
Кинофестиваль трех континентов проводится ежегодно с 1979 года в честь кинематографических произведений из Азии, Африки и Латинской Америки. «Золотой шар» — самая престижная награда фестиваля./.