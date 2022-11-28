Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вьетнамский фильм получил награду на фестивале во Франции

116-минутный фильм рассказывает историю страстной любви трех женщин к мужчинам, с которыми они решили провести всю свою жизнь. Фильм будет доступен для зрителей со 2 января.
  Кадр из фильма "Славный пепел" вьетнамского режиссера Буи Тхак Чуйена. Фото: ВИА
Фильм «Славный пепел» (Glorious Ashes) вьетнамского режиссера Буй Тхака Чуйена получил награду «Золотой воздушный шар» (Mongolfière d'or) на Кинофестивале трех континентов 2022, который проходил в Нанте, Франция, с 18 по 27 ноября.

Основанный на двух рассказах «Tro tan ruc ro» («Славный пепел») и «Cui muc troi ve» («Гнилые дрова вернулись на небо») писателя Нгуен Нгок Ты, фильм был отмечен за поэтическую красоту, изображенную в его мерцающих и чарующих кадрах.

116-минутный фильм рассказывает историю страстной любви трех женщин к мужчинам, с которыми они решили провести всю свою жизнь.

Фильм будет доступен для зрителей со 2 января.

Кинофестиваль трех континентов проводится ежегодно с 1979 года в честь кинематографических произведений из Азии, Африки и Латинской Америки. «Золотой шар» — самая престижная награда фестиваля./.

ВИА/ИЖВ

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