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Вьетнамский фильм получил высшую награду на фестивале азиатского кино в Италии
Это первый случай, когда вьетнамский фильм получает высшую награду на фестивале азиатского кино в Италии, сказал посол Вьетнама в Италии Зыонг Кхай Хынг, представляя съемочную группу на церемонии закрытия, состоявшейся в кинотеатре Farnese Arthouse в конце 17 апреля.
Он назвал эту награду большой честью для режиссера, актеров, актрис и всей съемочной группы и поблагодарил их за содействие развитию вьетнамского кинематографа на международной арене и укреплению культурного обмена, взаимопонимания и дружбы между вьетнамским и итальянским народами.
Фильм рассказывает о путешествии молодого человека, которому поручено доставить тело своей снохи в их родной город, после трагической аварии на мотоцикле. Среди мистических пейзажей сельской местности Вьетнама он начинает поиски своего старшего брата, который исчез много лет назад.
Фильм "Ben trong vo ken vang", получивший Золотую камеру на 76-м Каннском кинофестивале, определенно является одной из самых важных работ киносезона, стартующего в мае 2023 года, сообщил Вьетнамскому информационному агентству директор Фестиваля азиатского кино в Италии Антонио Термини.
Он отметил, что вьетнамский кинематограф добился больших успехов, о чем свидетельствуют не только молодые режиссеры, такие как Фам Тхиен Ан, создавший этот фильм, но и большой потенциал для производственного сотрудничества с европейскими и азиатскими странами.
Фестиваль азиатского кино в Италии, организованный кинофондом Робера Брессона, представляет новые и лучшие работы из Восточной Азии. Это также повод для гостей, включая режиссеров, актеров/актрис и продюсеров из разных стран, встретиться с итальянскими продюсерами и дистрибьюторами, чтобы найти возможности для сотрудничества.