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Вьетнамский фильм победил в номинации «Лучшая картина» на 22-м фестивале азиатских фильмов в Риме

Вьетнамский фильм «Ку Ли никогда не плачет» режиссера Фам Нгок Лан получил приз за лучшую картину на 22-м фестивале азиатского кино (AFF22), который проходил в Риме с 8 по 16 апреля. Церемония награждения состоялась вечером 16 апреля в престижном кинотеатре «Фарнезе» в Риме. Нгуен Тху Ха, советник посла Вьетнама в Италии, присутствовал на церемонии и получил награду от имени съемочной группы.

Выступая на мероприятии, Нгуен Тху Ха выразила свою честь получить значимую награду от имени посольства Вьетнама и поблагодарила организаторов и жюри за их усилия по продвижению азиатского кино, в частности вьетнамских фильмов, среди итальянских зрителей.

В 2025 году на фестивале было представлено 36 полнометражных фильмов в различных категориях, включая дебюты, внеконкурсные и конкурсные работы, из Республики Корея, Японии, Тайваня (Китай), Филиппин, Китая, Гонконга (Китай), Таиланда, Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, Малайзии, Сингапура и Индонезии.

Это признание знаменует собой важную веху для вьетнамского кино на международной арене, отражая его растущую силу и известность. Оно также открывает новые двери для вьетнамских кинематографистов, позволяя им выйти на мировую аудиторию, и способствует расширению культурного и художественного обмена между Вьетнамом и Италией.

Фестиваль азиатского кино в Италии, основанный Фондом кино Робера Брессона в 2003 году, демонстрирует лучшие новые фильмы из Восточной Азии, включая работы как признанных, так и начинающих режиссеров.
Фестиваль служит платформой для налаживания международных связей между кинематографистами, продюсерами и дистрибьюторами из Италии, Европы и Восточной Азии.

В последние годы вьетнамские фильмы постоянно участвуют в фестивале и получают признание, а фильм «Внутри желтого кокона» режиссера Фам Тхиен Аня также выиграл в номинации «Лучшая картина» на фестивале 2024 года.

ВИА/ИЖВ

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