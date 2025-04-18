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Вьетнамский фильм победил в номинации «Лучшая картина» на 22-м фестивале азиатских фильмов в Риме
Выступая на мероприятии, Нгуен Тху Ха выразила свою честь получить значимую награду от имени посольства Вьетнама и поблагодарила организаторов и жюри за их усилия по продвижению азиатского кино, в частности вьетнамских фильмов, среди итальянских зрителей.
В 2025 году на фестивале было представлено 36 полнометражных фильмов в различных категориях, включая дебюты, внеконкурсные и конкурсные работы, из Республики Корея, Японии, Тайваня (Китай), Филиппин, Китая, Гонконга (Китай), Таиланда, Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, Малайзии, Сингапура и Индонезии.
Это признание знаменует собой важную веху для вьетнамского кино на международной арене, отражая его растущую силу и известность. Оно также открывает новые двери для вьетнамских кинематографистов, позволяя им выйти на мировую аудиторию, и способствует расширению культурного и художественного обмена между Вьетнамом и Италией.
Фестиваль азиатского кино в Италии, основанный Фондом кино Робера Брессона в 2003 году, демонстрирует лучшие новые фильмы из Восточной Азии, включая работы как признанных, так и начинающих режиссеров.
Фестиваль служит платформой для налаживания международных связей между кинематографистами, продюсерами и дистрибьюторами из Италии, Европы и Восточной Азии.
В последние годы вьетнамские фильмы постоянно участвуют в фестивале и получают признание, а фильм «Внутри желтого кокона» режиссера Фам Тхиен Аня также выиграл в номинации «Лучшая картина» на фестивале 2024 года.