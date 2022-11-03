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Вьетнамский ученый нашел противораковые вещества из рисовой шелухи
В этом исследовании ученые впервые указали на способность момилактонов А, В (МА, МВ) убивать раковые клетки крови. В частности, момилактоны В MB и смесь их комбинации MAB продемонстрировали превосходную способность ингибировать рост раковых клеток по сравнению с обычными противораковыми препаратами доксорубицином и триоксидом мышьяка (ATO), эквивалентным полностью транс-ретиноевой кислоте (ATRA).
Путем углубленных экспериментов профессор Чан Данг Суан и его коллеги выяснили механизм уничтожения раковых клеток момилактоном. В частности, эти соединения могут способствовать апоптозу раковых клеток за счет активации родственных белков (p-38, BCL-2 и каспазы-3). Кроме того, момилактон может подавлять клеточный цикл в фазе G2, активируя белок p-38 и ингибируя активность комплексов CDK1 и циклина B1. Таким образом, момилактон делает раковые клетки неспособными к делению. Момилактон показал незначительное влияние на здоровые клетки.
Ранее несколько исследований показали противораковый потенциал момилактонов, однако механизм цитотоксического действия тщательно не изучен. Причина, по которой в мире отсутствуют углубленные исследования этого соединения, заключается в том, что это соединение «в 30.000 раз дороже золота» недоступно на рынке, а также в сложности его выделения и очистки.
Лаборатория физиологии и биохимии растений Университета Хиросимы под руководством профессора Суана — одна из немногих лабораторий в мире, способных очищать момилактоны из природных источников.
Это открытие дает новое представление о противораковых свойствах момилактонов, что может стать предпосылкой для будущих исследований и разработки противораковых препаратов на основе момилактона.
В ходе исследования, проведенного в 2019 году, группа обнаружила и успешно извлекла 600 мг МА и МБ из 30 кг рисовой шелухи.
Ученый сказал, что многие фармацевтические компании в Японии и за ее пределами работают с его командой над извлечением MA и MB для разработки лекарств для укрепления иммунной системы, противораковых лекарств, лекарств для лечения диабета и косметики.