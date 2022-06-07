Вьетнамский туризм номинирован в 10 категориях World Travel Awards 2022

Уникальный памятник природы базальтовые столбы Гань Да Диа (Фуйен). Фото: ВИА

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, туризм Вьетнама был номинирован в «Лучшее направление Азии 2022 года»; «Лучшее направление устойчивого туризма в Азии в 2022 году»; «Ведущий объект культурного наследия Азии 2022 г.; «Лучшее культурное направление Азии 2022»; «Лучшее природное направление Азии 2022»; «Лучшее молодежное направление Азии 2022»; «Лучшее пляжное направление Азии 2022»; «Лучшее туристическое агентство Азии 2022» (для Национальной администрации туризма); «Лучшее городское направление Азии 2022 года» — для Ханоя, а «Лучшее культурное городское направление Азии 2022 года» — для Хойана.

Вьетнам трижды был признан «Лучшим направлением Азии», много раз лидируя в регионе в категориях наследия, культуры и устойчивого туризма с 2018 по 2021 год.

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, чтобы проголосовать за туризм Вьетнама, следует зарегистрироваться на веб-сайте www.worldtravelawards.com, и голосовать со своего аккаунта.

Шанс выиграть самую престижную награду в области туризма Вьетнамский является гордостью не только отрасли, но и вьетнамского народа в целом, когда образ безопасной и привлекательной страны распространяется широко на иностранных медиаканалах.

Премия World Travel Awards (WTA) проводится ежегодно с 1993 года и с тех пор стала ведущим мировым брендом, отмечающим выдающиеся достижения в индустрии туризма.



