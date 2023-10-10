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Вьетнамский традиционный "аозай" представлен в США
Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг высоко оценил мероприятия, проводимые супругами послов стран АСЕАН в США, а также инициативу по организации этого мероприятия, отметив, что оно способствует чествованию вьетнамских женщин, активизации обменов и солидарности между дипломатическим сообществом стран АСЕАН, а также пропаганде отличительных культурных ценностей стран АСЕАН среди международных друзей и партнеров.
Супруга посла Зунга Бить Вана отметила, что вьетнамское традиционное длинное платье - это не просто вид одежды, но и отражение самобытности и духа вьетнамского народа, а также культурной квинтэссенции страны Юго-Восточной Азии.
Она надеется, что у нее будет больше возможностей познакомить с вьетнамской одеждой и культурой страны АСЕАН, Соединенные Штаты и иностранных друзей по всему миру.
В рамках мероприятия международным делегатам были также представлены изделия из вьетнамского шелка.