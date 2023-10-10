Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамский традиционный "аозай" представлен в США

На недавнем культурном мероприятии, организованном посольством Вьетнама в США, супруги послов иностранных государств в США продемонстрировали элегантность вьетнамского «аозай» (традиционного длинного платья).
  Супруги послов иностранных государств в США демонстрируют элегантность вьетнамского "аозай" (традиционного длинного платья). Фото: ВИA  
В мероприятии, приуроченном к предстоящему 20 октября Дню вьетнамской женщины, приняли участие супруги помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, послов Бахрейна, Казахстана, Кыргызстана, Омана, стран-членов АСЕАН - Индонезии, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, а также сотрудницы посольств стран АСЕАН и зарубежных дипломатических организаций в США.

Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг высоко оценил мероприятия, проводимые супругами послов стран АСЕАН в США, а также инициативу по организации этого мероприятия, отметив, что оно способствует чествованию вьетнамских женщин, активизации обменов и солидарности между дипломатическим сообществом стран АСЕАН, а также пропаганде отличительных культурных ценностей стран АСЕАН среди международных друзей и партнеров.

Супруга посла Зунга Бить Вана отметила, что вьетнамское традиционное длинное платье - это не просто вид одежды, но и отражение самобытности и духа вьетнамского народа, а также культурной квинтэссенции страны Юго-Восточной Азии.

Она надеется, что у нее будет больше возможностей познакомить с вьетнамской одеждой и культурой страны АСЕАН, Соединенные Штаты и иностранных друзей по всему миру.

В рамках мероприятия международным делегатам были также представлены изделия из вьетнамского шелка.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Императорская печать династии Нгуен, как ожидается, будет репатриирована в ближайшее время

Императорская печать династии Нгуен, как ожидается, будет репатриирована в ближайшее время

С октября 2022 года компетентные органы принимали меры в рамках культурной дипломатии, собирали юридические документы и вели переговоры в попытке вернуть на родину золотую императорскую печать, датируемую 1823 годом, из Франции, сообщили на пресс-конференции в Ханое 9 октября.
ПОДРОБНЕЕ

Top