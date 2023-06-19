Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамский театр кукол на воде произвел большое впечатление на российских зрителей

Cо 2 по 18 июня в Москве и Воронеже группа артистов вьетнамского кукольного театра Тханглонг во главе с директором театра, заслуженной артисткой Чан Тхань Хиен исполнила народную музыку и показала традиционный кукольный театр на воде.
  Главный герой вьетнамского театра кукол на воде – мальчик Тэу. Фото: ВИА  
По приглашению оргкомитета XVI Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, со 2 по 18 июня в Москве и Воронеже группа артистов вьетнамского кукольного театра Тханглонг во главе с директором театра, заслуженной артисткой Чан Тхань Хиен исполнила народную музыку и показала традиционный кукольный театр на воде.

Как сообщает корреспондент ВИА в Российской Федерации, репертуар кукольного театра Тханглонг преимущественно основан на легендах и народных сказках из истории вьетнамского народа, таких как мальчик Тэу, танец дракона, выпас буйволов и игра на флейте, плавание, гонки на лодках, легенда о возвращении императором Ле Лоем священной черепахе волшебного меча, танец фениксв, танец единорога, танец восьми фей, танец четырех духов...

Российские ценители искусства не упустили возможность собственными глазами увидеть уникальные культурные традиции Вьетнама после длительного перерыва в художественной деятельности из-за пандемии коронавируса COVID-19. Во время каждого представления арена была заполнена зрителями. Каждое выступление вызывало продолжительные овации со стороны российской публики.

В Воронеже выступления артистов вьетнамского кукольного театра Тханглонг произвели глубокое впечатление не только на российских зрителей, но и на здешнюю вьетнамскую диаспору, в том числе представителей второго и третьего поколений вьетнамцев в Воронеже.

В интервью корреспонденту ВИА, жительница Москвы Людмила рассказала, что она впервые посмотрела такое впечатляющее выступление.

Заслуженный артист Бать Куок Кхань отметил: «Зрители были очень взволнованы и наслаждались традиционным вьетнамским видом искусства и нашли представление водных кукол очень волшебным и уникальным».

В свою очередь, директор вьетнамского кукольного театра Тханглонг, заслуженная артистка Чан Тхань Хиен сказала, что уже в третий раз группа артистов ее театра выступила в Российской Федерации. Из-за ограниченного количества членов группы артисты «должны были работать на все 200% и более напряженно» чем во Вьетнаме. Однако они были воодушевлены восторженным откликом со стороны зрителей России. Именно это и есть большой источник вдохновения и мотивация для вьетнамских артистов - выступить в лучшем виде перед российской публикой.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Подведены итоги работы по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне

Подведены итоги работы по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне

19 июня в здании ЦК КПВ прошла конференция по предварительному подведению итогов года деятельности Руководящих комитетов по борьбе с коррупцией и негативными явлениями провинций и городов центрального подчинения (Руководящий комитет на провинциальном уровне).
ПОДРОБНЕЕ

Top