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Вьетнамский суп Фо бо вошел в число 20 лучших супов мира по версии CNN

CNN Travel включил вьетнамский суп Фо бо (суп с говядиной и лапшой) в список 20 лучших супов мира.
  Суп Фо бо (суп с говядиной и лапшой). Фото: ВИА  
В статье о вьетнамских кулинарных изысках, опубликованной на новостном сайте 8 января в списке «Топ-20», приводятся слова Андреа Нгуена, автора «Кулинарной книги Фо», о том, что Фо является одним из самых признанных кулинарных экспортных товаров Вьетнама.

И хотя сегодняшние рестораны, подающие Фо, предлагают широкий спектр вкусов, суп с говядиной является оригиналом. В 1930 году, объясняет Андреа Нгуен, суп подавали с кусочками сырой говядины, немного сваренными в бульоне.

Согласно статье, бульон варится несколько часов с корицей, звездчатым анисом и другими теплыми специями, чтобы создать удивительно ароматную основу для этого супа с рисовой лапшой. Сегодня фо из говядины остается самым любимым во Вьетнаме, причем в его состав входят сырая говядина, смесь сырой и вареной говядины, грудинка и сухожилия.

В список также вошли нигерийская банга, украинский борщ, французский буйабес, португальский кальдо верде и алжирская, ливийская и тунисская чорба-фрик.

ВИА/ИЖВ

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