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Вьетнамский суп Фо бо вошел в число 20 лучших супов мира по версии CNN
И хотя сегодняшние рестораны, подающие Фо, предлагают широкий спектр вкусов, суп с говядиной является оригиналом. В 1930 году, объясняет Андреа Нгуен, суп подавали с кусочками сырой говядины, немного сваренными в бульоне.
Согласно статье, бульон варится несколько часов с корицей, звездчатым анисом и другими теплыми специями, чтобы создать удивительно ароматную основу для этого супа с рисовой лапшой. Сегодня фо из говядины остается самым любимым во Вьетнаме, причем в его состав входят сырая говядина, смесь сырой и вареной говядины, грудинка и сухожилия.
В список также вошли нигерийская банга, украинский борщ, французский буйабес, португальский кальдо верде и алжирская, ливийская и тунисская чорба-фрик.