Вьетнамский суп Фо бо вошел в число 20 лучших супов мира по версии CNN

Суп Фо бо (суп с говядиной и лапшой). Фото: ВИА

В статье о вьетнамских кулинарных изысках, опубликованной на новостном сайте 8 января в списке «Топ-20», приводятся слова Андреа Нгуена, автора «Кулинарной книги Фо», о том, что Фо является одним из самых признанных кулинарных экспортных товаров Вьетнама.И хотя сегодняшние рестораны, подающие Фо, предлагают широкий спектр вкусов, суп с говядиной является оригиналом. В 1930 году, объясняет Андреа Нгуен, суп подавали с кусочками сырой говядины, немного сваренными в бульоне.Согласно статье, бульон варится несколько часов с корицей, звездчатым анисом и другими теплыми специями, чтобы создать удивительно ароматную основу для этого супа с рисовой лапшой. Сегодня фо из говядины остается самым любимым во Вьетнаме, причем в его состав входят сырая говядина, смесь сырой и вареной говядины, грудинка и сухожилия.В список также вошли нигерийская банга, украинский борщ, французский буйабес, португальский кальдо верде и алжирская, ливийская и тунисская чорба-фрик.