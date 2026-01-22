Вьетнамский стартап-рынок вступает в фазу реструктуризации

Иллюстративное фото

Согласно докладу «Перспективы технологий и венчурных инвестиций во Вьетнаме – 2025: переосмысление роста для новой эпохи», опубликованному технологическим инвестиционным фондом VinVentures, совокупный объём венчурного капитала в 2025 году оценивается примерно в 215 млн долларов США при 41 сделке, что почти на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом.



«Этот затяжной процесс корректировки отражает не только общее давление со стороны глобальных потоков капитала, но и изменение инвестиционного мышления после пятилетнего цикла наблюдений, когда предыдущие инвестиции начали демонстрировать результаты, что сделало инвесторов более осторожными в отношении непроверенных бизнес-моделей», — отмечается в докладе.



Наряду с сокращением числа сделок, инвестиционные потоки стали более концентрированными и направлялись преимущественно в поздние раунды с чётко выраженной рыночной тягой, при типичном объёме вложений в диапазоне 5–10 млн долларов США. Примечательно, что на десять крупнейших сделок пришлось до 72% совокупной стоимости всех инвестиций, причём большинство из них относилось к секторам с высокой степенью устойчивости, таким как EdTech (образовательные технологии), ClimateTech (климатические технологии), а также розничная торговля и электронная коммерция.



Аналогично, доля сделок в диапазоне 1–5 млн долларов США существенно выросла — с примерно 21% в 2023 году до около 41% в 2025 году, тогда как очень небольшие инвестиции объёмом менее 1 млн долларов США продолжили сокращаться. Это отражает оборонительную стратегию и приоритет сохранения существующих портфелей со стороны инвесторов.



Вместе с тем в докладе подчёркивается, что наблюдаемое снижение не означает полного ухода капитала с рынка, а представляет собой процесс «выборочного перепозиционирования». «В условиях повышенной осторожности фонды сжимают капитал для защиты портфелей, при этом до 60% ресурсов направляется на последующие инвестиционные раунды (follow-on) и бридж-раунды — промежуточное финансирование, обычно меньшего масштаба, осуществляемое между двумя основными раундами привлечения капитала, — с целью продления финансового “взлётно-посадочного коридора” и повышения операционной эффективности, вместо расширения новых сделок», — говорится в докладе.



В 2026 году ожидается, что приток венчурных инвестиций в стартап-экосистему Вьетнама возобновится, но в более осторожной и избирательной форме. По оценкам VinVentures, капитал будет сосредоточен преимущественно на компаниях, которые прошли жёсткий этап отбора в 2024–2025 годах, обладают чёткой бизнес-моделью, способностью к коммерциализации и возможностью генерировать реальный денежный поток.