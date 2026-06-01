Вьетнамский след на Диалоге «Шангри-Ла»: созидание мира в условиях меняющегося мира
Во-первых, говоря о необходимости сделать нормы права и диалог действенными инструментами реального снижения рисков, Вьетнам подчёркивает, что основанный на правилах порядок не является достоянием какой-либо группы государств, а представляет собой общую основу для мирного сосуществования больших, средних и малых стран на базе международного права и Устава ООН. Для этого правовые нормы должны быть преобразованы в практические механизмы действия, такие как системы раннего предупреждения, горячие линии и процедуры управления инцидентами.
Во-вторых, в вопросе формирования открытой и инклюзивной региональной архитектуры с центральной ролью АСЕАН послание Вьетнама подчёркивает, что любые новые инициативы должны быть прозрачными, уважать международное право, дополнять друг друга и не подрывать центральную роль АСЕАН, а также не превращать Юго-Восточную Азию в арену противостояния блоков сверхдержав. Тем самым Вьетнам выражает полную поддержку и готовность сотрудничать с Филиппинами, председательствующими в АСЕАН в 2026 году.
В-третьих, касаясь предложения поставить безопасность человека и устойчивость общества в центр концепции устойчивой безопасности, камбоджийский эксперт отметил, что в выступлении чётко говорится: безопасность не может опираться исключительно на военную мощь и не должна превращаться в гонку вооружений. Напротив, необходимо создавать устойчивую к кризисам основу развития посредством открытых цепочек поставок и практического сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, энергетики, изменения климата, военной области, здравоохранения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В-четвёртых, относительно формирования норм ответственного использования новых технологий и развития оборонной промышленности в программной речи вьетнамского лидера подчёркивается, что при применении таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data) и киберпространство, ключевым вопросом остаётся сохранение за человеком контроля и окончательной ответственности за решения, способные повлечь серьёзные последствия для безопасности человека. Таким образом, Вьетнам подчёркивает, что оборонная промышленность должна служить законным целям самообороны и обеспечению региональной стабильности, а не разжиганию гонки вооружений.
В-пятых, говоря об укреплении общественной основы и устойчивости, защите информационного пространства и повышении общественной осведомлённости, доцент, доктор Неак Чандарит выразил особое согласие с тезисом о том, что в глубоко цифровизированном мире кризисы могут возникать вследствие подрыва общественного доверия через дезинформацию, подстрекательство и раскол общества в различных формах. Поэтому защита мира требует защиты правды, укрепления стратегических коммуникаций, развития цифровой грамотности граждан и повышения ответственности технологических платформ.
Наконец, в связи с предложением укреплять потенциал превентивной дипломатии, посредничества и региональной медиации камбоджийский эксперт высоко оценил позицию о том, что Азиатско-Тихоокеанскому региону следует рассматривать превентивную дипломатию как стратегическую способность, а не просто как временную реакцию после возникновения кризиса. Для этого необходимо создать сеть смешанных консультаций и механизмов взаимодействия между оборонными ведомствами, морскими правоохранительными структурами, академическим сообществом и бизнесом, чтобы формировать дипломатические выходы до того, как стороны окажутся втянутыми в спираль эскалации конфликтов.
Подводя итог шести предложениям, представленным в выступлении Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама, доцент, доктор Неак Чандарит отметил:
«Предложения Вьетнама способствуют формированию такой архитектуры, в которой все государства, включая малые страны, обладают голосом и равным правом участия, а никто не оказывается исключённым из системы коллективной безопасности».
Отвечая на вопросы корреспондента ВИА, доцент, доктор Неак Чандарит подчеркнул, что выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама ясно продемонстрировало: Вьетнам уверенно позиционирует себя как активный участник созидания мира и стабильности в условиях стремительно меняющегося и трудно предсказуемого мира.
По мнению камбоджийского эксперта, под руководством выдающегося лидера, проводящего глубокую, стратегическую и дальновидную внешнюю политику, Вьетнам чётко обозначил два важных положения.
Во-первых, Вьетнам исходит из того, что его национальные интересы неотделимы от мира и процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Вклад в обеспечение регионального мира является долгосрочным щитом для интересов Вьетнама и одновременно отражает выполнение им своих международных обязательств.
Во-вторых, Вьетнам позиционирует себя как независимый участник международных процессов и как мост, представляющий интересы малых государств, таких как Камбоджа, а также стран среднего уровня.