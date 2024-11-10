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Вьетнамский сектор электронной коммерции растет на 18%
По данным отчета e-Conomy SEA 2024, подготовленного Google, Temasek и Bain & Company, рынок вырос на 18% по сравнению с прошлым годом, что является третьим по темпам роста показателем после Филиппин (23%) и Таиланда (19%).
По прогнозам, рынок Вьетнама сохранит такие темпы роста, составляя в среднем более 19 % в год и достигнув 63 миллиардов долларов США к 2030 году. По прогнозам, к этому времени он обойдет Таиланд и займет второе место в регионе, уступая лишь Индонезии.
В этом году на электронную коммерцию приходится более 60 % цифровой экономики Вьетнама, что делает ее одним из двух основных драйверов роста наряду с онлайн-туризмом.
К розничным платформам электронной коммерции, включая Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki и Sendo, недавно присоединились такие трансграничные гиганты, как Shein, что еще больше расширяет возможности выбора на рынке.
Этот сдвиг вывел прямую трансляцию и доступные товары на передний план в области электронной коммерции.
Согласно отчету, количество потребительских брендов во Вьетнаме, имеющих видеоканалы, увеличилось на 5 % за последние два года.
Магазин TikTok демонстрирует высокий рост валовой товарной стоимости (GMV) благодаря эффективному сочетанию покупок и развлечений.
Согласно статистике VeenaMedia и технологической платформы Stickler, 10 октября 100 лучших аккаунтов TikTok Shop собрали более 11,7 млн просмотров и почти 500 000 взаимодействий.
Искусственный интеллект (ИИ) также играет все более значительную роль в формировании покупательских привычек и поведения.
Индекс интереса к искусственному интеллекту Google, рассчитываемый на основе объемов поиска, связанного с искусственным интеллектом, особенно высок в Хошимине и Ханое. По данным исследования Lazada, 88 % респондентов в Юго-Восточной Азии сообщили, что принимают решения о покупке, основываясь на контенте и предложениях товаров, созданных искусственным интеллектом.