Вьетнамский сектор пангасиуса, вероятно, вступит в новый цикл развития

Доходы Вьетнама от экспорта пангасиуса выросли примерно на 90% за первые 6 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о новом периоде развития сектора.

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в первой половине 2022 года заводы по переработке рыбы работали на пределе своих возможностей для выполнения экспортных заказов. На данный момент выручка от экспорта рыбы оценивается в 1,4 млрд. долл. США.

Ассоциация сообщила, что рост был зафиксирован на всех 117 экспортных рынках, особенно в Китае (124%) и США (131%).

В частности, хорошие признаки были замечены на рынках, охваченных Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), таких как Мексика (71%), Канада (86%), Австралия (19%) и Япония (64%). На сегодняшний день CPTPP является вторым по величине экспортным рынком вьетнамского траса после Китая, Гонконга (Китай) и США.

Спрос на рыбу на рынках CPTPP сильно вырос за первые 6 месяцев этого года до 170 млн. долл. США, что на 64% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что выручка от экспорта замороженного пангасиуса на рынки вырастет на 35% и превысит 110 млн. долл. США во втором квартале этого года.

При текущей сильной тенденции развития, наряду с восстановлением импортных рынков, ожидается, что экспорт вьетнамского пангасиуса в этом году сильно восстановится с доходом в 2,6 млрд. долл. США.

Для этого, по мнению экспертов, отрасли нужны большие усилия на всех этапах производственной цепочки.

Чыонг Тхи Ле Кхань, председатель компании Vinh Hoan, отметил, что цены на пангасиуса растут и будут продолжать расти до конца года, так же как и затраты на сырье и логистику. Китайский рынок, вероятно, будет импортировать больше пангасиуса из Вьетнама, поскольку его внутренние запасы сокращаются.

В недавнем отчете BIDV Securities Company (BSC) отмечается, что после двухлетнего спада из-за воздействия COVID-19 в 2022 году рыболовный сектор вступает в цикл роста.

BSC считает, что сильный рост спроса на продукт является основным фактором роста отрасли с последнего квартала 2021 года. При всех благоприятных факторах Вьетнам, вероятно, вступит в новый цикл развития в 2022 году и последующие годы.