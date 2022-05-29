Вьетнамский рынок туризма после 2 недель полного открытия

С 0:00 15 мая Вьетнам временно перестал требовать тестирования на SARS-CoV-2 перед въездом, поэтому считается, что «изоляция» Вьетнама наконец-то снята, что должно помочь туризму ускорить прорыв.

До пандемии около 70% доходов туристических компаний, работающих на международном рынке, приходилось на выездной сегмент. Поэтому сразу после того, как Вьетнам объявил об официальном открытии страны для туризма с 15 марта, большинство туристических компаний одновременно запустили и этот рынок. Однако до сих пор опрос туристических агентств показывает, что количество туров для вьетнамцев по выезду за границу, все еще невелико, и не так сильно выросло, как ожидалось.

«Спрос на заграничный туризм после 2 лет закрытия туризма для вьетнамцев велик, но после поездки вы увидите, что требование пройти тестирование на COVID-19 перед въездом является самым большим препятствием. Стоимость тестирования за границей очень высока, как и время для его прохождения пассажирами. Поэтому туристы боятся ехать за границу», — сказал Нгуен Куок Ки, председатель совета директоров Vietravel Holdings.

Г-н Нгуен Куок Ки оценил отмену Вьетнамом требований на тест SARS-CoV-2 перед въездом во Вьетнам как «отпирание последнего замка».

Выступая на семинаре «Туризм во Вьетнаме — возможности и вызовы летом 2022 года», недавно организованном Департаментом туризма Хошимина, г-н Буй Дык Туэ, генеральный директор компании Traveler, отметил, что до этого момента Вьетнам отвечал всем условиям для восстановления туризма и создания импульса развития в ближайшее время. Ожидается, что этим летом число туристов в известных туристических направлениях, резко возрастет. Летом 2022 года Traveler проведет акцию по предоставлению бесплатной международной туристической страховки, покрывающей расходы на лечение COVID-19 до 50.000 долл. США, для пассажиров международных рейсов в/из Вьетнама.

Г-н Нгуен Тяу А, генеральный директор компании Oxalis Adventure, стремясь завершить строительство уникального парка развлечений в июне, сказал, что самой слабой в туризме Вьетнама являются реклама и маркетинг. Пещера Шондоонг во Вьетнаме — одна из самых великолепных пещер в мире, но при опросе 10 сингапурцев все сказали, что не знают о ней. Долгое время туризм Вьетнам рекламировался в основном зарубежными партнерами. Около 80% иностранных посетителей во Вьетнаме привозят иностранные туркомпании.

«Независимо от того, насколько мы красивы, какой новый продукт у нас есть, насколько открыты двери, если клиенты не знают о нас, они не придут. Туризм Вьетнама нуждается в методичных, профессиональных, долгосрочных и непрерывных инвестициях, чтобы воспользоваться своим конкурентным преимуществом и быстро восстановиться», — предположил он.

Власти Вьетнама делают правильные шаги, но г-н Нгуен Тяу А считает, что все еще существуют технические барьеры, препятствующие приезду иностранных туристов во Вьетнам.

По его словам, иностранцам, желающим поехать во Вьетнам, обращаясь за электронной визой, пришлось покупать турпрограмму через туристические компании, указанные в списке. Эти компании затем выдают приглашения, которые являются своеобразной «гарантий» для получения визы. Это очень неадекватное регулирование, потому что многие группы туристов часто не хотят использовать услуги турагентств. Кроме того, в случае с некоторыми особыми туркомпаниями, такими как Oxalis Adventure, которые предоставляют только спелеотуристические услуги, а не продают туры, то они не смогут встречать своих клиентов во Вьетнам именно из-за этого регулирования.

«С 15 марта до конца апреля Oxalis Adventure принял всего 23 гостя. До эпидемии иностранные посетители составляли более 80% клиентов, но сейчас эта доля полностью изменилась. Внутренние туристы бронируют до 80% туров благодаря льготным программам и скидкам.», — сказал Нгуен Тяу А.

Это также один из недостатков, о которых Совет по исследованию частного экономического развития (Совет IV) сообщил премьер-министру в начале мая.

Есть предложение открываться активнее, сразу приняв решение об освобождении от виз для всех стран ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Канады. Два больших рынка — это Китай и США, если они не освобождены от виз, то им рекомендуется выдавать долгосрочную визу на 5-10 лет, как некоторые страны предоставляют вьетнамским гражданам.

Срок пребывания в стране для приезжающих из безвизовых стран необходимо увеличить до 30-45 дней. Чем дольше пребывание гостя, тем больше иностранной валюты турист может потратить на месте. В то же время, важно позволить гостям участвовать в туре несколько раз. Страна открыта, но все технические барьеры должны быть также сняты, чтобы Вьетнам смог воспользоваться своими преимуществами и приветствовать больше иностранных гостей.