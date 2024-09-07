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Вьетнамский рынок капитала активно развивается
Согласно последнему двухгодичному экономическому отчету банка Taking Stock, экономика страны будет расти на 6,5% в 2025 и 2026 годах по сравнению с 5% в прошлом году.
По словам старшего специалиста ВБ по финансовому сектору Кетута Кусумы, за последнее десятилетие рынки капитала страны получили значительное развитие, чему способствовали устойчивые макроэкономические условия, однако их развитие по-прежнему находится на начальном этапе.
В докладе, озаглавленном «Достижение новых высот на рынках капитала», подчеркивается устойчивость вьетнамской экономики, несмотря на растущие глобальные проблемы.
ВВП Вьетнама вырос на 6,4% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря восстановлению экспорта обработанных товаров, а также росту инвестиций и потребления.
Однако в докладе отмечается, что экономика еще не вернулась на путь роста, предшествовавший пандемии.
Несмотря на восстановление, рост потребительских расходов и частных инвестиций остается ниже допандемических темпов, говорится в докладе.
Эксперты ВБ отметили, что рост кредитования улучшился после вялого начала 2024 года, однако качество банковских активов остается под вопросом с 2023 года.
«В первой половине года экономика Вьетнама выиграла от оживления экспортного спроса», - сказал руководитель практики по макроэкономике, торговле и инвестициям Всемирного банка в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Себастьян Экардт. «Чтобы сохранить темпы роста не только до конца года, но и в среднесрочной перспективе, властям следует углубить структурные реформы, увеличить государственные инвестиции и при этом тщательно управлять возникающими финансовыми рисками».
Согласно отчету, рынки капитала Вьетнама, опирающиеся на устойчивые макроэкономические условия, активно развивались в течение последнего десятилетия. Здоровый экономический рост, стабильный обменный курс, низкая инфляция и политическая стабильность способствовали тому, что рынки капитала Вьетнама догнали по относительным размерам аналогичные региональные рынки и в 2023 году достигнут более 90 % ВВП, наравне с Индонезией.
Хорошо функционирующие рынки капитала имеют решающее значение для мобилизации ресурсов, являясь частью инклюзивных, устойчивых и современных финансовых рынков.
Тем не менее, если оценивать показатели рынка капитала Вьетнама с точки зрения его успешного посредничества в финансировании, то они по-прежнему указывают на возможность дальнейшего роста.
Для того чтобы Вьетнам смог раскрыть потенциал своих рынков капитала, необходимо преодолеть несколько конкретных препятствий для обеспечения здорового и устойчивого роста. Основополагающей проблемой в стране является неразвитость базы институциональных инвесторов, в том числе недостаточное использование системы социального обеспечения Вьетнама (VSS).
В докладе рекомендуется усилить политическую базу, в которой социальное страхование станет доминирующей силой, стимулирующей развитие рынка капитала.
Несмотря на устойчивый приток ПИИ, в первом квартале 2024 года финансовый счет зарегистрировал меньший профицит по сравнению с первым кварталом 2023 года, что было обусловлено увеличением чистого оттока. В первом квартале 2024 года объем ПИИ был стабильным и составил 3,4 % ВВП по сравнению с первым кварталом 2023 года, благодаря сохраняющейся уверенности иностранных инвесторов в экономических перспективах Вьетнама и продолжающемуся перемещению цепочек поставок по всему региону.
По мнению экспертов ВБ, для сохранения притока ПИИ Вьетнаму необходимо подняться на более высокий уровень в цепочке создания стоимости. В среднесрочной и долгосрочной перспективе стране необходимо модернизировать свою экономику путем обеспечения более качественного человеческого капитала и улучшения основных услуг экономики, таких как транспорт, телекоммуникации и электричество.
Они также предложили Вьетнаму поощрять применение «зеленых» технологий и сокращать выбросы загрязняющих веществ для поддержания конкурентоспособности.
В последнем отчете HSBC, озаглавленном “Краткий обзор Вьетнама: ПИИ - назад к истокам”, также говорится, что благоприятные фундаментальные показатели сделали Вьетнам основным направлением для привлечения ПИИ, опередив страны АСЕАН.
На самом деле всплеск интереса к Вьетнаму со стороны транснациональных корпораций обусловлен целым рядом факторов, включая конкурентоспособные цены и благоприятную политику в отношении ПИИ.
Кроме того, страна добилась значительного прогресса в заключении различных экономических соглашений с основными торговыми партнерами, таких как ЗСТ между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) и всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), говорится в сообщении.