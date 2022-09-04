Вьетнамский рис впервые появился на полках французского супермаркета E.Leclerc

Дегустация вьетнамского риса в E.Leclerc Viry Châtillon. Фото: ВИА

По словам корреспондента ВИА во Франции, в духе реализации программ продвижения вьетнамских брендов во Франции, таких как «Неделя вьетнамских товаров», «Вьетнамская неделя лунного Нового года», 2 сентября Торговое представительство посольства Вьетнама во Франции сотрудничало с импортерами и розничными дистрибьюторами для организации «Фестиваля середины осени Вьетнама» для популяризации вьетнамской кулинарной культуры среди большого числа местных жителей в целом и Фестиваля середины осени в частности. Также в рамках этой деятельности впервые французским потребителям были представлены рисовые продукты под торговой маркой «Com Vietnam».

В церемонии приняли участие посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг, заместитель директора Департамента европейско-американского рынка Министерства промышленности и торговли, г-жа Нгуен Тхао Хиен, мэр города Вири-Шатийон, г-н Жан Мари Вилен, Генеральный директор супермаркета E.Leclerc, г-н Тьерри Жоде, представители экспортеров и импортеров и большое количество клиентов.

По словам г-на Ву Ань Шона, главы Вьетнамского торгового представительства во Франции, неделя фестиваля середины осени Вьетнама проходит в рамках долгосрочного плана, разработанного Торговым представительством для продвижения рекламы, распространения культуры, кухни и имиджа Вьетнама на французском рынке.

Это важная деятельность с ориентацией на потребителя проводится на каждом рынке. Рис является ключевым товаром, реализованным в проекте поощрения вьетнамских предприятий к присоединению к зарубежным торговым сетям.

Представитель рисовой группы Loc Troi, генеральный директор г-н Нгуен Зуй Тхуан сказал, что 2 года назад Loc Troi была первым экспортером риса в Европу в рамках Соглашения о свободной торговле Вьетнама с Европейским союзом (EVFTA), но сейчас рис «Loc Troi» впервые появился на полках супермаркетов E.Leclerc во Франции.

Генеральный директор E.Leclerc, г-н Тьерри Жоде, сказал, что «причина, по которой группа выбирает вьетнамский рис «Loc Troi», заключается в том, что этот продукт соответствует требованиям с точки зрения качества, вкуса и цены.

«Вот почему в этом году мы решили выбрать вьетнамский рис, отчасти для того, чтобы познакомить наших клиентов, которые мало что знают об этом рисе, в то время как его качество превосходно, и в то же время способствуя диверсификации азиатских продуктов в нашей сети супермаркетов», - добавил он.

Имея около 800 гипермаркетов и более 3.000 супермаркетов и сетей магазинов шаговой доступности по всей Франции в рамках систем дистрибуции Carrefour и E.Leclerc, это первый, долгосрочный и потенциальный шаг вперед для риса Вьетнама, чтобы подтвердить свой бренд на мировой арене. Европа в целом и Франция в частности – требовательные рынки с очень жесткими требованиями к качеству продукции.



