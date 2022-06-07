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НОВОСТИ

Вьетнамский профессор получил престижную награду Королевского химического общества

Вьетнамский профессор Нгуен Тхи Ким Тхань стала Лауреатом междисциплинарной премии Королевского химического общества Великобритании (RSC) за выдающиеся достижения в исследованиях и инновациях.
  Вьетнамский профессор Нгуен Тхи Ким Тхань. ФОТО: Университет UCL  
Вьетнамский профессор Нгуен Тхи Ким Тхань стала Лауреатом междисциплинарной премии Королевского химического общества Великобритании (RSC) за выдающиеся достижения в исследованиях и инновациях. Профессор Нгуен Тхи Ким Тхань работает в Университетском колледже Лондона, она получила награду за вклад в фундаментальные исследования в области химического синтеза и анализа физических свойств, плазменных и магнитных наноматериалов для биомедицинских применений. Доктор Хелен Пейн - Генеральный директор Королевского химического общества Великобритании сказала: «Исследование профессора Тхань является отличным примером того, почему мир прославляет великую науку».

VOV/VNA

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