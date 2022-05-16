Вьетнамский премьер принял руководителей американских компаний в Нью-Йорке

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается с генеральным директором Warburg Pincus Чарльзом Кеем в Нью-Йорке 15 мая. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей Warburg Pincus и Glenfarne Group в Нью-Йорке 15 мая в рамках своего рабочего визита в США и ООН.

На встрече с генеральным директором Warburg Pincus Чарльзом Кеем премьер-министр Тьинь отметил, что в ближайшее время необходимо повысить эффективность финансирования и сосредоточиться на ключевых областях, которые могут способствовать развитию других областей.

Он подчеркнул, что Вьетнам вкладывает усилия в развитие стратегической инфраструктуры, включая цифровую и транспортную инфраструктуру, цифровую трансформацию, борьбу с изменением климата, рынок капитала и цифровой переход, призвав частную инвестиционную компанию продвигать источники инвестиций во Вьетнам в этих областях.

Уточняя вопросы, волнующие Warburg Pincus, такие как возможности сотрудничества вьетнамских компаний, макроэкономическая стабильность, инфраструктура и логистика, премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама готово вести диалог с предприятиями, чтобы ответить на их вопросы и помочь им работать успешно в стране, которая показывает взаимное доверие, искренность, чувство ответственности и взаимовыгодное сотрудничество.

Он также попросил предприятия, в том числе Warburg Pincus, полностью выполнить свои обязательства и напрямую поддерживать связь с соответствующими министерствами и секторами Вьетнама для привлечения инвестиций.

Кей поздравил Вьетнам с успехом в преодолении пандемии COVID-19 за последние два года, отметив, что его фирма планирует увеличить инвестиции во Вьетнам и поможет стране активно развиваться в будущем.

Принимая Брендана Дюваля, генерального директора Glenfarne Group, премьер-министр Тьинь приветствовал интерес группы к энергетическому переходу во Вьетнаме и сказал, что Вьетнам собирается опубликовать План развития электроэнергетики VIII, который включает коррективы в планирование развития электростанций СПГ в прибрежных провинциях. Он сказал, что надеется, что группа инвестирует в чистую энергию во Вьетнаме.

Дюваль, со своей стороны, отметил, что группа управляет современными и гибкими заводами по производству СПГ по всему миру и в долгосрочной перспективе надеется внести свой вклад в энергетический переход во Вьетнаме.



