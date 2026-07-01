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НОВОСТИ

Вьетнамский поисково-спасательный отряд проводит операцию в пострадавшей от землетрясения Венесуэле

30 июня (по местному времени) вьетнамская делегация приступила к проведению поисково-спасательных работ в штате Ла-Гуайра – регионе, наиболее пострадавшем в результате двойного землетрясения в Венесуэле.
  Спасатели продолжают поиски людей, остающихся под завалами. Фото: Ле Хоанг/ВИА  
Подразделения Народной армии Вьетнама и Народной общественной безопасности Вьетнама, оснащённые необходимой техникой и оборудованием, были распределены по различным направлениям для выполнения задач в соответствии с ранее согласованным планом взаимодействия с венесуэльской стороной.

Несмотря на жаркую и душную погоду, участники миссии продолжали поисковые работы в районах, прилегающих к месту выполнения основной задачи, оперативно реагируя на обращения родственников пострадавших.

Ранним утром 30 июня по местному времени турецкая поисково-спасательная команда сообщила венесуэльской стороне о возможном обнаружении признаков жизни в зоне землетрясения. Из-за нехватки топлива турецкие спасатели попросили оповестить другие международные поисково-спасательные отряды и оказать им необходимое содействие.

Получив эту информацию, вьетнамская делегация незамедлительно направила на место происшествия личный состав и специальное оборудование под руководством генерал-майора Фам Ван Ти, заместителя начальника Управления поисково-спасательных операций Генерального штаба Народной армии Вьетнама, руководителя делегации, где совместно с поисково-спасательной командой Мексики приступила к поиску пострадавших в условиях сильного дождя.

ИЖВ/ВИА

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