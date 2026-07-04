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Вьетнамский поисково-спасательный отряд в Венесуэле: из-под завалов извлечены ещё семь тел погибших

2 июля (по местному времени) вьетнамский поисково-спасательный отряд продолжил работу, разделившись на несколько групп для поиска людей, остающихся под завалами после двойного землетрясения в районе Плайя-Гранде штата Ла-Гуайра (Венесуэла).
  Совместное выполнение задач на месте проведения операции 2 июля (по местному времени). Фото: ВИА  
Поисковые группы также расширили район проведения работ после получения обращений о помощи от родственников пропавших без вести. Вьетнамский отряд извлёк из-под завалов ещё семь тел погибших, а также совместно с местными службами определил и передал им координаты 12 мест, где предположительно могут находиться пострадавшие. Таким образом, к настоящему времени вьетнамский отряд обнаружил и извлёк из-под завалов 30 тел погибших.

В течение дня медицинская группа отряда продолжила бесплатно проводить осмотры местных жителей и обеспечивать их необходимыми лекарственными средствами.

В тот же день генерал-майор Фам Ван Ти, заместитель начальника Управления поисково-спасательных операций (Генеральный штаб), руководитель отряда, сообщил, что генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, член Постоянного комитета Центральной военной комиссии, начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии, заместитель министра национальной обороны, направил слова поддержки, выразил признательность и высоко оценил самоотверженные усилия отряда, участвующего в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле в последние дни.

Начальник Генерального штаба также призвал отряд продолжать развивать достигнутые результаты и достойно выполнять высокую международную гуманитарную миссию, способствуя наглядному воплощению внешнеполитического курса и принципов Партии и Государства Вьетнама, повышению авторитета и международного статуса Вьетнама в деятельности по реагированию на глобальные стихийные бедствия, а также дальнейшему укреплению традиционной дружбы и всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Венесуэлой.

Также 2 июля генерал-майор Фам Ван Ти во главе вьетнамской делегации встретился с поисково-спасательными командами Кубы и Турции. Во встрече приняли участие посол Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми, полковник Ву Тхе Чунг, военный атташе Вьетнама в Венесуэле, а также сотрудники Посольства Вьетнама и Аппарата военного атташе Вьетнама в Венесуэле.

Вьетнамская сторона обменялась с кубинскими и турецкими коллегами опытом реагирования на вызовы нетрадиционной безопасности, прежде всего в ходе ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле. При этом кубинская сторона особо подчеркнула свою гордость братскими отношениями солидарности с Вьетнамом.

ИЖВ/ВИА

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