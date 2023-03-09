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Вьетнамский повар завоевал 4 медали на конкурсе в Малайзии

Шеф-повар ресторана в городе Далат, центральная высокогорная провинция Ламдонг, привез домой 2 золотые и 2 серебряные медали Чемпионата мира по кулинарии в Малайзии 2023 года, который проходил в Малайзии 21-23 февраля. Шеф-повар ресторана в городе Далат, центральная высокогорная провинция Ламдонг, привез домой 2 золотые и 2 серебряные медали Чемпионата мира по кулинарии в Малайзии 2023 года, который проходил в Малайзии 21-23 февраля.

Доан Тхань Зиен, 1990 года рождения, работает в ресторане Tam Lua в городе Далат и зарегистрировался для участия в конкурсе в Малайзии, намереваясь готовить типичные вьетнамские блюда из ингредиентов, доступных в Далате.

Однако его команда столкнулась с проблемой, когда участник, который отвечает за доставку необходимых ингредиентов на соревнования, потерял свой паспорт и не смог поехать в Малайзию.

Зиену пришлось перейти на другие блюда, используя ингредиенты, доступные на местных рынках, что, по его словам, было непростой задачей для его команды.

Затем они столкнулись с другой проблемой, когда вся посуда, которую они привезли с собой, разбилась в процессе транспортировки, а у них не было денег на покупку новой, поэтому им пришлось брать взаймы.

После всех испытаний Зиен и его команда так счастливы, что все 4 блюда, которые он приготовил, завоевали медали - 2 золотые и 2 серебряные.

Нгуен Тхи Бить Нгок, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Ламдонг, сказала, что кухня является изюминкой туризма в Ламдонге и Далате.

Она надеется, что в дополнение к развитию своей сети ресторанов Зиен продолжит использовать сельскохозяйственные продукты провинций Далат и Ламдонг для продвижения квинтэссенции местной кухни.

Чемпионат мира по кулинарии в Малайзии 2023 года собрал более 1.000 участников из 20 стран мира. В состав жюри входят почти 130 известных шеф-поваров и кулинарных экспертов из многих стран, таких как Великобритания, Италия, Турция, Австралия, Китай, Индия, Египет, Таиланд, Сингапур и Вьетнам. Там были три команды из Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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