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Вьетнамский повар завоевал 4 медали на конкурсе в Малайзии
Доан Тхань Зиен, 1990 года рождения, работает в ресторане Tam Lua в городе Далат и зарегистрировался для участия в конкурсе в Малайзии, намереваясь готовить типичные вьетнамские блюда из ингредиентов, доступных в Далате.
Однако его команда столкнулась с проблемой, когда участник, который отвечает за доставку необходимых ингредиентов на соревнования, потерял свой паспорт и не смог поехать в Малайзию.
Зиену пришлось перейти на другие блюда, используя ингредиенты, доступные на местных рынках, что, по его словам, было непростой задачей для его команды.
Затем они столкнулись с другой проблемой, когда вся посуда, которую они привезли с собой, разбилась в процессе транспортировки, а у них не было денег на покупку новой, поэтому им пришлось брать взаймы.
После всех испытаний Зиен и его команда так счастливы, что все 4 блюда, которые он приготовил, завоевали медали - 2 золотые и 2 серебряные.
Нгуен Тхи Бить Нгок, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Ламдонг, сказала, что кухня является изюминкой туризма в Ламдонге и Далате.
Она надеется, что в дополнение к развитию своей сети ресторанов Зиен продолжит использовать сельскохозяйственные продукты провинций Далат и Ламдонг для продвижения квинтэссенции местной кухни.
Чемпионат мира по кулинарии в Малайзии 2023 года собрал более 1.000 участников из 20 стран мира. В состав жюри входят почти 130 известных шеф-поваров и кулинарных экспертов из многих стран, таких как Великобритания, Италия, Турция, Австралия, Китай, Индия, Египет, Таиланд, Сингапур и Вьетнам. Там были три команды из Вьетнама.