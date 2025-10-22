Báo Ảnh Việt Nam

Вьетнамский национальный костюм аозай блистает на международном концерте в Будапеште

Впервые вьетнамский национальный костюм аозай и традиционные наряды были представлены на международном концерте знаменитой оперной певицы Эрики Миклоша и Будапештского джазового оркестра, состоявшемся в театре Клаузал Габор в Будапеште.
Мероприятие, организованное Ассоциацией вьетнамских женщин в Венгрии, стало частью «Месяца вьетнамской культуры аозай в Европе» и было посвящено празднованию Дня вьетнамских женщин (20 октября).

Инициированная Вьетнамским женским форумом в Европе и Вьетнамским клубом наследия аозай в Европе при Вьетнамской ассоциации культуры аозай, программа была направлена на чествование аозай как символа вьетнамской идентичности и духа, а также на подчеркивание творческого потенциала и активной роли вьетнамских женщин в продвижении национальной культуры за рубежом.

Во время мероприятия доктор Фан Бить Тхиен, председатель Ассоциации вьетнамских женщин в Венгрии, вручила Эрике Миклоша сшитое вручную вьетнамское аозай как символ дружбы между народами Вьетнама и Венгрии.

В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) доктор Фан Бить Тхиен отметила, что включение аозай в концертную программу представляет собой новый способ продвижения вьетнамских культурных ценностей, тонкий, эффективный и гармонично вписанный в глобальный культурный поток.

Выражая признательность, Эрика Миклоша сказала, что была глубоко тронута подарком, добавив, что почувствовала красоту вьетнамской души и духа в каждой детали костюма, описав его как элегантный и женственный.

Мероприятие не только помогло представить образ Вьетнама и его народа международным друзьям, но и продемонстрировало креативность, уверенность и дух интеграции вьетнамских женщин, проживающих в Венгрии и по всей Европе, где áo dài продолжает сиять как гордый символ вьетнамской культуры на мировой арене.

ВИА/ИЖВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

В рамках официального визита в Финляндию днём 22 октября (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и сопровождающая его высокопоставленная делегация Вьетнама посетили Университет Аалто.
