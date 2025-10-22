НОВОСТИ
Вьетнамский национальный костюм аозай блистает на международном концерте в Будапеште
Инициированная Вьетнамским женским форумом в Европе и Вьетнамским клубом наследия аозай в Европе при Вьетнамской ассоциации культуры аозай, программа была направлена на чествование аозай как символа вьетнамской идентичности и духа, а также на подчеркивание творческого потенциала и активной роли вьетнамских женщин в продвижении национальной культуры за рубежом.
Во время мероприятия доктор Фан Бить Тхиен, председатель Ассоциации вьетнамских женщин в Венгрии, вручила Эрике Миклоша сшитое вручную вьетнамское аозай как символ дружбы между народами Вьетнама и Венгрии.
В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) доктор Фан Бить Тхиен отметила, что включение аозай в концертную программу представляет собой новый способ продвижения вьетнамских культурных ценностей, тонкий, эффективный и гармонично вписанный в глобальный культурный поток.
Выражая признательность, Эрика Миклоша сказала, что была глубоко тронута подарком, добавив, что почувствовала красоту вьетнамской души и духа в каждой детали костюма, описав его как элегантный и женственный.
Мероприятие не только помогло представить образ Вьетнама и его народа международным друзьям, но и продемонстрировало креативность, уверенность и дух интеграции вьетнамских женщин, проживающих в Венгрии и по всей Европе, где áo dài продолжает сиять как гордый символ вьетнамской культуры на мировой арене.