Вьетнамский министр обсудил экономику и торговые связи с официальными лицами США и Сингапура

Мероприятие было посвящено рамкам регионального сотрудничества, инициативам по экономической связности и сотрудничеству в рамках двусторонних форумов, таких как Рамочное соглашение между Вьетнамом и США о торговле и инвестициях, и других документов, о которых Вьетнам и Сингапур договорились во время государственного визита президента Нгуен Суан Фука в Сингапур в конце февраля.

Официальные лица рассмотрели направления экономического и торгового партнерства, чтобы справиться с неблагоприятными последствиями пандемии COVID-19, устранить сбои в глобальных цепочках поставок и восстановить экономический рост.

Они разделили мнение о необходимости продолжения углубленного сотрудничества, консультаций и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в целях развития торгово-экономических связей Вьетнама с США и Сингапуром.

Они также коснулись реализации соглашений о свободной торговле, сторонами которых являются как Вьетнам, так и Сингапур, а также развития рамок сотрудничества с участием США и других стран.

На встрече официальные лица также рассмотрели вопросы, связанные с сотрудничеством между АСЕАН и США для подготовки к предстоящему в ближайшее время специальному саммиту АСЕАН и США.