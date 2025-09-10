Вьетнамский культурный колорит сияет на крупнейшем фестивале Юго-Восточной Азии в Великобритании

Фестиваль, проходивший в течение трех дней с 5 по 7 сентября на электростанции Баттерси, собрал более 150 000 посетителей со всего мира. Уже второй год подряд это мероприятие превращается в ослепительную культурную, кулинарную и художественную феерию в самом центре Лондона, прославляя самобытность, разнообразие и единство региона Юго-Восточной Азии.



Вьетнамская делегация, организованная Ассоциацией вьетнамских женщин и детей в Великобритании (VWC UK), отличилась серией парадов и культурных представлений. Они не только были посвящены традиционному наследию, но и отражали молодой, современный и глобально интегрированный дух вьетнамской культуры.



Одним из самых запоминающихся событий фестиваля стал парад аозай. Изящество национальной одежды Вьетнама продемонстрировало культурную ценность аозай, способствуя популяризации Вьетнама и его народа как среди британской, так и международной аудитории.



В дополнение к очарованию, на показе мод "Love Collection" были представлены изысканные модели из шелка Салахе, которые отправляли посетителей в увлекательное художественное путешествие. Особенно примечательным было появление моделей, одетых в расписанные вручную нонла (вьетнамские конические шляпы) с символикой всех 10 стран АСЕАН, что является мощным визуальным сигналом солидарности, интеграции и непреходящей жизнеспособности культуры Юго-Восточной Азии в более широком азиатском контексте.



В беседе с Вьетнамским информационным агентством Ха Хоанг, председатель VWC в Великобритании, выразила свое удивление и восторг по поводу восторженной реакции международной аудитории, организаторов и вьетнамского сообщества за рубежом. По ее словам, теплая поддержка выступлений отражает глубокую признательность вьетнамской культуре и искусству, которые являются яркой нитью в богатой культурной палитре Лондона, сказала она.