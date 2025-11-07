Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнамский Красный Крест оказывает экстренную помощь населению шести центральных провинций, пострадавших от проливных дождей и наводнений

Центральный комитет Вьетнамского Красного Креста запустил экстренную операцию по оказанию помощи населению шести провинций и городов, сильно пострадавших от продолжительных дождей и наводнений: Дананг, Хюэ, Хатинь, Куангчи, Куангнгай и Ламдонг.
  В городе Хюэ оказывают помощь людям, пострадавшим от сильных дождей и наводнений. Фото: ВИА  
Для оперативного оказания поддержки пострадавшим семьям Центральный комитет выделил более 4,8 млрд донгов на экстренную помощь, включая наличные средства и пакеты фильтрующего порошка P&G, распределив их следующим образом: провинция Хатинь: 560 млн донгов, 24 000 пакетов фильтрующего порошка P&G; Куангчи: 400 млн донгов, 24 000 пакетов P&G; город Хюэ: 1,095 млрд донгов, 48 000 пакетов P&G; Дананг: 1,78 млрд донгов, 72 000 пакетов P&G; Ламдонг: 175 млн донгов, 43 200 пакетов P&G; Куангнгай: 580 млн донгов, 24 000 пакетов P&G.

Финансирование осуществляется за счёт средств, собранных через счёт H2025 в банке Vietcombank, а пакеты фильтрующего порошка P&G предоставлены организацией Americares безвозмездно в рамках проекта «Чистая питьевая вода для сообществ».

Организации и частные лица могут продолжать оказывать помощь пострадавшим через Центральный комитет Вьетнамского Красного Креста, счёт H2025 в Vietcombank или через VCB Digibank.

Тайфун №13 (Кальмаеги) и его последствия серьёзно затронули провинции и города Хюэ, Дананг, Куангнгай, Зялай, Кханьхоа и другие; зафиксированы жертвы, десятки домов разрушены, десятки тысяч домов повреждены, многие семьи вынуждены были эвакуироваться, а в широких районах наблюдались отключения электроэнергии.

ВИА/ИЖВ

