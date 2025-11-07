НОВОСТИ
Вьетнамский Красный Крест оказывает экстренную помощь населению шести центральных провинций, пострадавших от проливных дождей и наводнений
Финансирование осуществляется за счёт средств, собранных через счёт H2025 в банке Vietcombank, а пакеты фильтрующего порошка P&G предоставлены организацией Americares безвозмездно в рамках проекта «Чистая питьевая вода для сообществ».
Организации и частные лица могут продолжать оказывать помощь пострадавшим через Центральный комитет Вьетнамского Красного Креста, счёт H2025 в Vietcombank или через VCB Digibank.
Тайфун №13 (Кальмаеги) и его последствия серьёзно затронули провинции и города Хюэ, Дананг, Куангнгай, Зялай, Кханьхоа и другие; зафиксированы жертвы, десятки домов разрушены, десятки тысяч домов повреждены, многие семьи вынуждены были эвакуироваться, а в широких районах наблюдались отключения электроэнергии.