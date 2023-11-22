Báo Ảnh Việt Nam

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Вьетнамский кинофестиваль открывается в городе Далат

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха вечером 21 ноября ударил в гонг, открывая 22-ой Вьетнамский кинофестиваль на церемонии, проходившей в городе Далат в Центральной горной провинции Ламдонг.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха вечером 21 ноября ударил в гонг, открывая 22-ой Вьетнамский кинофестиваль. Фото: ВИА  
Заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг сказал, что 22-ой Вьетнамский кинофестиваль сделал замечательные шаги в развитии, подтвердив профессионализм и новаторские усилия менеджеров и артистов.

По его словам, кинематограф внес важный вклад в продвижение имиджа Вьетнама и его народа, культуры и туризма среди международных друзей.

По оценке заместителя председателя Народного комитета провинции Фам С, кинофестиваль является одним из практических и значимых мероприятий по празднованию 130-й годовщины основания города Далат, а также дает возможность популяризировать и представить культуру, народ и ландшафты Ламдонга большому числу отечественных и зарубежных гостей.

Во время фестиваля город Далат ожидает принять около 190 тыс. посетителей, в том числе 8 тыс. иностранцев.

В рамках фестиваля, призванного отметить выдающиеся кинематографические работы, создателей фильмов и художников отрасли, 21 ноября прошла выставка «Далат - источник вдохновения для кино», а 22 и 23 ноября пройдёт ряд кинематографических конференций.

В рамках фестиваля ожидается бесплатный показ 147 фильмов.

На соискание премии «Лотос», присуждаемой в рамках кинофестиваля, был отобран 91 лучший фильм: 16 художественных, 31 документальный, 19 научных и 25 мультфильмов.

ВИА/ИЖВ

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