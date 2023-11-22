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Вьетнамский кинофестиваль открывается в городе Далат
По его словам, кинематограф внес важный вклад в продвижение имиджа Вьетнама и его народа, культуры и туризма среди международных друзей.
По оценке заместителя председателя Народного комитета провинции Фам С, кинофестиваль является одним из практических и значимых мероприятий по празднованию 130-й годовщины основания города Далат, а также дает возможность популяризировать и представить культуру, народ и ландшафты Ламдонга большому числу отечественных и зарубежных гостей.
Во время фестиваля город Далат ожидает принять около 190 тыс. посетителей, в том числе 8 тыс. иностранцев.
В рамках фестиваля, призванного отметить выдающиеся кинематографические работы, создателей фильмов и художников отрасли, 21 ноября прошла выставка «Далат - источник вдохновения для кино», а 22 и 23 ноября пройдёт ряд кинематографических конференций.
В рамках фестиваля ожидается бесплатный показ 147 фильмов.
На соискание премии «Лотос», присуждаемой в рамках кинофестиваля, был отобран 91 лучший фильм: 16 художественных, 31 документальный, 19 научных и 25 мультфильмов.