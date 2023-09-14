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Вьетнамский институт американских исследований отмечает 30-летие

13 сентября в Ханое состоялась торжественная церемония, посвященная 30-летию основания Вьетнамского института американских исследований (VIAS) при Вьетнамской академии общественных наук (VASS). 13 сентября в Ханое состоялась торжественная церемония, посвященная 30-летию основания Вьетнамского института американских исследований (VIAS) при Вьетнамской академии общественных наук (VASS).

В своем вступительном слове директор VIAS Нгуен Суан Чунг сказал, что за последние годы VIAS осуществил ряд исследовательских проектов и задач национального уровня, а также проектов на министерском и низовом уровнях. Он активно участвует в международных проектах со странами-партнерами. Каждый год здесь проводятся международные и национальные научные форумы и конференции по важным вопросам, связанные с американскими странами и отношениями Вьетнама с ними.

Секретарь партийного комитета и председатель VASS Фан Чи Хиеу предложил VIAS стремиться к повышению своего исследовательского потенциала, увеличению числа международных публикаций и активному проведению международных научных симпозиумов, тем самым превратив VIAS к 2030 году в авторитетный в регионе форум по изучению Америки.

Он ожидал, что VIAS станет надежным политическим консультативным органом по международным вопросам и внешней политике Вьетнама в отношениях с миром в целом и с американским регионом в частности, предоставляя консультации и подготавливая документы для предстоящих Национальных партийных съездов.

Он также предложил VIAS тесно сотрудничать с учебными заведениями, чтобы сделать американистику основной областью обучения, улучшить подготовку кадров и партнерские отношения с зарубежными университетами и усилить специализированную подготовку по американистике в соответствии с международными стандартами.

Делегаты на мероприятии заявили, что исследования должны глубже вникать в причины экономических колебаний, анализировать текущую ситуацию, влияние экономической политики США и американских стран на мировую экономику, а также возможности и вызовы, стоящие перед Вьетнамом, тем самым предлагая ценные политические рекомендации Вьетнаму в интересах национального социально-экономического развития.

ВИА/ИЖВ

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