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НОВОСТИ

Вьетнамский игрок защищает чемпионство на мировом турнире в Сянци

Вьетнамский шахматист Лай Ли Хуюнь защитил свое первенство в мужском индивидуальном турнире по быстрым сянци (китайским шахматам) на 18-м чемпионате мира по сянци, который завершился 25 ноября в США. Лай Ли Хуюнь продемонстрировал выдающиеся результаты и занял первое место на пьедестале почета, набрав 15 очков после шести побед и трех ничьих.

Он уже второй раз завоевывает титул в этой категории: в прошлом году он стал чемпионом в соревнованиях по быстрым китайским шахматам на 17-м чемпионате мира по сянци в Малайзии.

В соревнованиях по стандартным шахматам среди мужчин Лай Ли Хуюнь проиграл китайскому шахматисту Мэн Чэну и завоевал серебряную медаль.

Лай Ли Хуюнь, родившийся в 1990 году, выиграл пять национальных чемпионатов и вышел на международный уровень.

Ранее, в мае этого года, он завоевал золотую медаль в личном первенстве среди мужчин в категории «стандарт» на 32-х Играх Юго-Восточной Азии. В октябре Лай Ли Хуюнь был одним из ключевых членов вьетнамской команды, завоевавшей серебряную медаль в командных соревнованиях по стандарту, а сам он получил бронзовую медаль в личном зачете среди мужчин на 19-х Азиатских играх (ASIAD 19).

ВИА/ИЖВ

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