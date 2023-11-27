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Вьетнамский игрок защищает чемпионство на мировом турнире в Сянци
Он уже второй раз завоевывает титул в этой категории: в прошлом году он стал чемпионом в соревнованиях по быстрым китайским шахматам на 17-м чемпионате мира по сянци в Малайзии.
В соревнованиях по стандартным шахматам среди мужчин Лай Ли Хуюнь проиграл китайскому шахматисту Мэн Чэну и завоевал серебряную медаль.
Лай Ли Хуюнь, родившийся в 1990 году, выиграл пять национальных чемпионатов и вышел на международный уровень.
Ранее, в мае этого года, он завоевал золотую медаль в личном первенстве среди мужчин в категории «стандарт» на 32-х Играх Юго-Восточной Азии. В октябре Лай Ли Хуюнь был одним из ключевых членов вьетнамской команды, завоевавшей серебряную медаль в командных соревнованиях по стандарту, а сам он получил бронзовую медаль в личном зачете среди мужчин на 19-х Азиатских играх (ASIAD 19).