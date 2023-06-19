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Вьетнамский игрок завоевал золото на молодежном чемпионате ЮВА по настольному теннису 2023 года
Обыграв своего соперника из Сингапура в финале мужского одиночного разряда U17, Нгуен Хоанг Лам принес домой золотую медаль.
Кроме того, вьетнамские спортсмены завоевали шесть бронзовых медалей в категории мужской сборной U19, женской команды U19, женского дуэта U19, мужского одиночного разряда U17, микста U19 и мужского одиночного разряда U15.
Молодежная сборная Вьетнама по настольному теннису участвовала в молодежном чемпионате ЮВА по настольному теннису 2023 года в составе 18 игроков, в том числе Хыу Хи, Зуй Фонг, Мань Кыонг, Тхань Фыонг, Май Фыонг, Тху Кук, Нгок Куен, Бао Линь, Хоанг Лам, Куанг Чыонг, Хань Нган, Зиеу Линь, Мань Лыонг, Тхай Бао, Чи Хоанг, Фыонг Линь, Бао Хан и Ньы Куинь.
В последний раз молодежная сборная Вьетнама по настольному теннису завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате ЮВА по настольному теннису в 2008 году. Спустя 15 лет вьетнамский юношеский настольный теннис снова добился этого успеха, благодаря замечательной игре и значительному вкладу Хоанг Лама. Эта победа имеет большое профессиональное значение и является стимулом для вьетнамских молодых игроков.