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Вьетнамский доктор Нгуен Тхи Йен Лиен вошла в финал Премии АСЕАН-США для женщин-ученых

10 июля Комитет АСЕАН по науке, технологиям и инновациям (ASEAN COSTI) совместно с правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID) и Лабораторию Underwriters (UL) объявил 12 кандидатов на премию для женщин-ученых АСЕАН-США в 2023 году. По сообщению корреспондента ВИА в Джакарте, в категории, предназначенной для ученых моложе 45 лет, доктор Нгуен Тхи Йен Лиен, представляющая Вьетнам, блестяще вышла в финал вместе с доктором Джулианой Хаджи Зайни (Бруней), доктором Нур Титаном Путри (Индонезия), доктором Нофри Йенита Дахлан (Малайзия), доктором Шарль Л. Си (Филиппины) и доктором Лили Чжан (Сингапур).

Между тем, в список финалистов в категории, предназначенной для ученых старше 46 лет, вошло 6 докторов из Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Таиланда и один профессор из Сингапура.

Премия, посвященная электрификации, в этом году присуждается женщинам-ученым из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые работают над решением проблемы изменения климата с помощью исследований в области чистых энергетических технологий, а также энергоэффективных продуктов и методов.

Премия АСЕАН-США для женщин-ученых была впервые вручена в 2014 году для награждения многообещающих новых женщин-ученых за их академические и профессиональные достижения. Ожидается, что список победителей будет объявлен в октябре, первая и вторая премия оцениваются в 12.500 долларов США и 5.000 долларов США соответственно.

ВИА/ИЖВ

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