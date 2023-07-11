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Вьетнамский доктор Нгуен Тхи Йен Лиен вошла в финал Премии АСЕАН-США для женщин-ученых
Между тем, в список финалистов в категории, предназначенной для ученых старше 46 лет, вошло 6 докторов из Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Таиланда и один профессор из Сингапура.
Премия, посвященная электрификации, в этом году присуждается женщинам-ученым из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые работают над решением проблемы изменения климата с помощью исследований в области чистых энергетических технологий, а также энергоэффективных продуктов и методов.
Премия АСЕАН-США для женщин-ученых была впервые вручена в 2014 году для награждения многообещающих новых женщин-ученых за их академические и профессиональные достижения. Ожидается, что список победителей будет объявлен в октябре, первая и вторая премия оцениваются в 12.500 долларов США и 5.000 долларов США соответственно.