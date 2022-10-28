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Вьетнамский врач получил награду за предотвращение слепоты в Азиатско-Тихоокеанском регионе
По сообщению офтальмологической азиатско-тихоокеанской ассоциацией, врач Нгуен Ван Жап, директор офтальмологической больницы Бариа-Вунгтау получил награду APAO за выдающиеся заслуги в предотвращении слепоты 2023 года.
Церемония награждения состоится 25 февраля 2023 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) с участием 40 стран и регионов.
Профессор Тон Тхи Ким Тхань, председатель Вьетнамской офтальмологической ассоциации подчеркнула, что за более 30 лет в офтальмологической профессии, врач Жап известен, как преданный своей профессии и высококвалифицированный врач, который имеет много творческих идей и вносит большой вклад в сферу офтальмологического лечения и предотвращения слепоты. Он известен не только в провинции Бариа-Вунгтау, но и во всей стране.
Он непосредственно обследовал, успешно лечил и оперировал десятки тысяч больных; активно развивал сеть офтальмологической помощи; поддерживал обучение сотен врачей, медсестер и техников для медицинских учреждений.
Достигнувшему больших успехов в своей работе, врачу Жапу также было присвоено звание «Народный врач». Кроме этого, он был награжден орденами Труда II и III степени, имеет почетные грамоты и научные награды.