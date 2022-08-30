Вьетнамский военный корабль начал свой визит в Индонезию

Представители вьетнамской делегации и ВМС Индонезии позируют для группового фото. Источник: ВИА Военно-морской корабль HQ 012-Ли Тхай То бригады 162 военно-морского региона 4 прибыл в порт Бату-Ампар в Индонезии 29 августа, начав свой визит, обмен и совместные учения с ВМС Индонезии.

Чтобы добраться до места назначения, вьетнамская делегация во главе с заместителем начальника штаба 4-го военно-морского округа полковником Нгуен Ван Нганом преодолела почти 750 морских миль более чем за 3 дня.

В ходе похода проводилась дальняя мореходная подготовка, отрабатывались командная подготовка, слаженность боевой готовности, владение вооружением и техническими средствами.

На церемонии приема в Бату-Ампар полковник Агус Изудин, заместитель командующего базой IV ВМС Индонезии, выразил надежду, что визит произведет хорошее впечатление на вьетнамскую делегацию.

В тот же день вьетнамские военно-морские офицеры нанесли визит вежливости мэру города Батам и командующему индонезийской береговой охраной на западе Индонезии.