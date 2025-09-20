Вьетнамский бренд "King Coffee" возвращается в рынок России

Возвращение King Coffee не только подчеркивает коммерческие амбиции компании, но и служит стратегической декларацией о долгосрочных инвестициях в российский рынок, который занимает ключевую позицию в глобальной стратегии развития бренда.

"King Coffee" возвращается в рынок России

Бренд намерен расширить свою деятельность не только в области кофе, но и в сферах вьетнамских фруктов, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Это подтверждает стремление King Coffee стать ведущей корпорацией, экспортирующей качественные вьетнамские продукты на международные рынки.

Вьетнамский кофейный бренд «King Coffee» на 34-й Международной осенней выставке продуктов питания (World Food Moscow 2025) в Москве.

Генеральный директор «King Coffee», госпожа Ле Хоанг Зиеп Тао, отметила: «Россия — это не просто важный рынок, а наш приоритет. Мы возвращаемся с долгосрочным видением, целью которого является создание экосистемы, объединяющей вьетнамско-российскую торговлю и культуру.

На данной выставке «King Coffee» представила разнообразие своей продукции: от растворимого и обжаренного кофе до премиальных сортов, а также тропических фруктов и вьетнамской кухни. Это создает уникальный бренд с потенциалом для сотрудничества и развития.

Кроме того, компания анонсировала планы по проведению вьетнамско-российского кофейного фестиваля в центре Москвы. Это мероприятие станет платформой для демонстрации традиционного вьетнамского искусства заваривания кофе и культурного обмена между двумя странами.

Основанная в 2016 году, бренд «King Coffee» быстро завоевал международные рынки и сейчас представлен более чем в 120 странах. Бренд активно работает над популяризацией вьетнамских продуктов и укрепляет свои позиции как мировой игрок в пищевой и сельскохозяйственной промышленности, а также подтвердил конкурентоспособность на мировом рынке.