НОВОСТИ

Вьетнамский бренд "King Coffee" возвращается в рынок России

Всемирно известный вьетнамский кофейный бренд «King Coffee», с гордостью объявляет о своем возвращении на российский рынок. Это событие произошло в рамках 34-й Международной осенней выставки продуктов питания World Food Moscow 2025, которая проходила с 16 по 19 сентября 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Возвращение King Coffee не только подчеркивает коммерческие амбиции компании, но и служит стратегической декларацией о долгосрочных инвестициях в российский рынок, который занимает ключевую позицию в глобальной стратегии развития бренда.

"King Coffee" возвращается в рынок России

 

Бренд намерен расширить свою деятельность не только в области кофе, но и в сферах вьетнамских фруктов, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Это подтверждает стремление King Coffee стать ведущей корпорацией, экспортирующей качественные вьетнамские продукты на международные рынки.

    Вьетнамский кофейный бренд «King Coffee» на 34-й Международной осенней выставке продуктов питания (World Food Moscow 2025) в Москве.
Генеральный директор «King Coffee», госпожа Ле Хоанг Зиеп Тао, отметила: «Россия — это не просто важный рынок, а наш приоритет. Мы возвращаемся с долгосрочным видением, целью которого является создание экосистемы, объединяющей вьетнамско-российскую торговлю и культуру.

На данной выставке «King Coffee» представила разнообразие своей продукции: от растворимого и обжаренного кофе до премиальных сортов, а также тропических фруктов и вьетнамской кухни. Это создает уникальный бренд с потенциалом для сотрудничества и развития.

Кроме того, компания анонсировала планы по проведению вьетнамско-российского кофейного фестиваля в центре Москвы. Это мероприятие станет платформой для демонстрации традиционного вьетнамского искусства заваривания кофе и культурного обмена между двумя странами.

Основанная в 2016 году, бренд «King Coffee» быстро завоевал международные рынки и сейчас представлен более чем в 120 странах. Бренд активно работает над популяризацией вьетнамских продуктов и укрепляет свои позиции как мировой игрок в пищевой и сельскохозяйственной промышленности, а также подтвердил конкурентоспособность на мировом рынке.

 

ИЖВ

