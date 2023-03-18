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Вьетнамский бизнес-форум 2023, посвященный зеленому росту
В своем вступительном слове заместитель министра MPI Нгуен Тхи Бить Нгок сказала, что на протяжении всей своей 25-летней истории VBF всегда придерживался цели и миссии действовать в качестве моста между бизнес-сообществом и государственными учреждениями. Через форум бизнес-сообщество представило отзывы и рекомендации по улучшению деловой и инвестиционной среды и содействию устойчивому социально-экономическому развитию, постоянно обновляя свое видение и методы работы, уделяя больше внимания социальной ответственности.
В 2022 году масштабы экономики Вьетнама впервые превысили отметку в 400 миллиардов долларов США при темпах роста 8,02%, что намного превысило установленную цель и стало самым высоким темпом роста за последнее десятилетие. Прямые иностранные инвестиции достигли почти 30 миллиардов долларов США, а оборот импорта и экспорта составил 732,5 миллиарда долларов США, что ставит Вьетнам в число 20 стран с наибольшими масштабами торговли. Несмотря на то, что страна находится на этапе восстановления после COVID-19, освоение ПИИ увеличилось на 13,5% в годовом исчислении, что еще раз подтверждает привлекательность инвестиционной среды Вьетнама на региональных и глобальных инвестиционных картах.
Ожидается, что в ходе технической сессии форума исследовательские группы представят доклады по многим темам, связанным с подготовкой к энергетическому переходу и экономике замкнутого цикла, устойчивым развитием и конкурентоспособностью в новом контексте.
Заседание высокого уровня форума в этом году запланировано на 19 марта.