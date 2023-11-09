НОВОСТИ
Вьетнамский арбитр вызван на отборочные матчи чемпионата мира
25 октября Нго Зуй Лан судил в первом матче между клубом Kitchee SC Club из Гонконга (Китай) и клубом Bangkok United Club (Таиланд) в рамках матча группы F Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC). Он также будет судить в ответном матче между теми же командами, который состоится 8 ноября в Бангкоке, Таиланд.
Будучи игроком клуба «Лонг-ан», после завершения карьеры он стал судьей в любительских матчах, потом стал единственным судьей ФИФА элитного уровня во Вьетнаме, самого высокого в судейской системе ФИФА.
В этом году Лан работал на Кубке АФК в августе и на XIX Азиатских играх в сентябре, еще больше расширяя свой опыт и знания.
Между тем, в рамках подготовки ко второму отборочному раунду чемпионата мира 2026 года главный тренер мужской сборной Вьетнама Филипп Трусье объявил, что в этом месяце команда из 32 человек пройдет обучение.
Наряду с ветеранами, такими как вратарь Данг Ван Лам, защитники Куе Нгок Хай, До Зуй Мань, Буй Хоанг Вьет Ань, полузащитники До Хунг Зунг, Нгуен Хоанг Дык, Нгуен Туан Ань и нападающие Фам Туан Хай, Нгуен Ван Тоан и Нгуен Тьен Линь, Труссье также вызвал в состав сборной многообещающих молодых игроков, которые ранее тренировались с командой, таких как Хуат Ван Кханг, Хоанг Ван Тоан, Нгуен Тхай Шон и Жап Туан Зыонг.
Сборная будет тренироваться на месте с 6 по 13 ноября, а затем отправится в Манилу (Филиппины), где сыграет свой первый отборочный матч.
Во втором отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2026 года Вьетнам попал в группу F. 16 ноября Вьетнам встретится с Филиппинами в выездном матче, а 21 ноября состоится домашний матч против Ирака. Затем 21 марта 2024 года команда сыграет выездной матч против Индонезии.
Хотя Ирак представляет собой серьезного соперника, вьетнамская команда имеет большие шансы добиться положительных результатов против двух оставшихся соперников, Индонезии и Филиппин, с целью обеспечить себе второе место в своей группе.