Вьетнамские эмигранты посетили Чыонгшу, буровую установку DK1

40 зарубежных вьетнамцев из 17 стран мира посетили островной уезд Чыонгша и буровую установку DK1. Фото: ВИА

Программа визита в Чыонгшу и буровую установку DK1 отражает настрой Политбюро в работе с зарубежными вьетнамцами в новой ситуации, подчеркивая задачу «продвижения великой силы национального единства, поощрения и создания условий для внесения зарубежными вьетнамцами вклада в дело строительства и защиты страны».

В течение последних 10 лет вьетнамские эмигранты из многих стран мира всегда активно материально и духовно поддерживали Чыонгшу. На этот раз они выделили более 215 миллионов донгов на покупку подарков для островного уезда Чыонгша и буровой установки DK1, а также около 2,1 миллиарда донгов на строительство суверенных лодок. Согласно плану, Государственный комитет по делам заграничных вьетнамцев и вьетнамские представительства за границей будут продолжать получать поддержку от зарубежных вьетнамцев для строительства суверенных лодок для островного уезда Чыонгша и буровой установки DK1 до середины июня 2022 года.

С 17 по 25 мая зарубежный вьетнамцы посетили острова Шонгтытэй, Данам, Далон А, Шиньтон, Нуйле B, Токтан B, Датэй С и Чыонгша. Из-за неблагоприятных погодных условий делегация не смогла попасть на острова Дадонг B, Восточная Чыонгша и буровую установку DK1/2 Фуктан, как планировалось. На островах заокеанские вьетнамцы слушали информацию о рабочем положении и быте офицеров и солдат, посетили и передали подарки солдатам и островитянам, посетили школы, дома и пагоды на плавучих островах, приняли участие в церемонии поднятия национального флага, вознесли благовония к памятнику героям и павшим солдатам, Дому президента Хо Ши Мина, памятнику феодальному полководцу Хынг Дао Дай Выонг Чан Куок Туан, посетили корабельные шлюзы, рыбацкие деревни, медпункты.

19 мая на праздновании 132-летия со Дня рождения президента Хо Ши Мина (1930-2022) на борту корабля Чыонгша 571 делегация зарубежных вьетнамцев выразила глубокое уважение к Дяде Хо в художественной программе «Любовь Дяди Хо греет Восточное море". Утром 24 мая зарубежные вьетнамцы в торжественной и эмоциональной обстановке провели церемонию поминовения погибших солдат на архипелаге Чыонгша, защищая суверенитет Отечества над морем и островами...



