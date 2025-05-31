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Вьетнамские экспортеры текстиля и обуви ищут целевые рынки

В ответ на изменения в динамике мировой торговли и тарифные проблемы текстильный и обувной секторы Вьетнама активно диверсифицируют свои экспортные рынки, уделяя особое внимание странам, подписавшим с ним соглашения о свободной торговле (ССТ). Чыонг Ван Кам, вице-председатель Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS), сказал, что в настоящее время многие компании уделяют первостепенное внимание выполнению экспортных заказов. Однако отрасль также остро нуждается в подробной информации о рынке, чтобы ускорить экспорт в такие перспективные направления, как Россия, Бразилия, Чили и Ближний Восток.

Фан Тхи Тхань Суан, заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (Lefaso), отметила, что изменения в торговой политике Соединенных Штатов и Европейского союза оказывают значительное влияние на вьетнамских экспортеров. Чтобы смягчить эти последствия, предприятия выходят на новые рынки Южной Америки и Ближнего Востока, где потребительский спрос велик и разнообразен.

В этом году обувная промышленность по-прежнему нацелена на экспорт в Африку, Азию, Японию, Европу и США, а также предпринимает первые шаги по взаимодействию с крупными платформами электронной коммерции, такими как Alibaba и Amazon, чтобы открыть новые каналы продаж.

Чтобы поддержать эти усилия, Агентство по продвижению торговли Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли помогает компаниям участвовать в мероприятиях по продвижению торговли, чтобы расширить свой охват, особенно на развивающихся и высокопотенциальных рынках, таких как Латинская Америка, рынки халяль, Индия, Россия и Ближний Восток.

Представитель торгового агентства отметил, что большинство вьетнамских компаний являются небольшими и не имеют достаточных ресурсов или опыта для участия в масштабных мероприятиях по продвижению или быстрой адаптации к изменению тарифов. Поэтому компаниям рекомендуется диверсифицировать экспорт и сосредоточиться на целевых рынках, оптимизируя соглашения о ССТ для снижения затрат и повышения конкурентоспособности в таких странах, как Канада, Австралия, Япония, ЕС, Китай и АСЕАН.

Агентство продолжит оказывать материально-техническую и финансовую поддержку компаниям на таких крупных выставках, как Anuga в Германии, SIAL во Франции, Canton Fair в Китае, World Food Moscow и Trade Expo Indonesia.

До Нгок Хунг, торговый советник Вьетнама в США, подчеркнул, что компаниям необходимо повышать конкурентоспособность, диверсифицировать цепочки поставок и снижать зависимость от поставок из одного источника. Он также призвал в полной мере использовать ССТ нового поколения, ускорить внутреннее потребление и провести новые переговоры по ССТ, выделив Канаду в качестве перспективного рынка.

Между тем, заместитель председателя VISTA Чыонг Ван Кам предложил торговым представительствам регулярно информировать бизнес о тенденциях на рынке, изменениях в потребительском спросе США и торговых переговорах, чтобы помочь экспортерам скорректировать стратегию.

ИЖВ/ВИА

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