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Вьетнамские экспортеры текстиля и обуви ищут целевые рынки
Фан Тхи Тхань Суан, заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (Lefaso), отметила, что изменения в торговой политике Соединенных Штатов и Европейского союза оказывают значительное влияние на вьетнамских экспортеров. Чтобы смягчить эти последствия, предприятия выходят на новые рынки Южной Америки и Ближнего Востока, где потребительский спрос велик и разнообразен.
В этом году обувная промышленность по-прежнему нацелена на экспорт в Африку, Азию, Японию, Европу и США, а также предпринимает первые шаги по взаимодействию с крупными платформами электронной коммерции, такими как Alibaba и Amazon, чтобы открыть новые каналы продаж.
Чтобы поддержать эти усилия, Агентство по продвижению торговли Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли помогает компаниям участвовать в мероприятиях по продвижению торговли, чтобы расширить свой охват, особенно на развивающихся и высокопотенциальных рынках, таких как Латинская Америка, рынки халяль, Индия, Россия и Ближний Восток.
Представитель торгового агентства отметил, что большинство вьетнамских компаний являются небольшими и не имеют достаточных ресурсов или опыта для участия в масштабных мероприятиях по продвижению или быстрой адаптации к изменению тарифов. Поэтому компаниям рекомендуется диверсифицировать экспорт и сосредоточиться на целевых рынках, оптимизируя соглашения о ССТ для снижения затрат и повышения конкурентоспособности в таких странах, как Канада, Австралия, Япония, ЕС, Китай и АСЕАН.
Агентство продолжит оказывать материально-техническую и финансовую поддержку компаниям на таких крупных выставках, как Anuga в Германии, SIAL во Франции, Canton Fair в Китае, World Food Moscow и Trade Expo Indonesia.
До Нгок Хунг, торговый советник Вьетнама в США, подчеркнул, что компаниям необходимо повышать конкурентоспособность, диверсифицировать цепочки поставок и снижать зависимость от поставок из одного источника. Он также призвал в полной мере использовать ССТ нового поколения, ускорить внутреннее потребление и провести новые переговоры по ССТ, выделив Канаду в качестве перспективного рынка.
Между тем, заместитель председателя VISTA Чыонг Ван Кам предложил торговым представительствам регулярно информировать бизнес о тенденциях на рынке, изменениях в потребительском спросе США и торговых переговорах, чтобы помочь экспортерам скорректировать стратегию.