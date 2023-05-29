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Вьетнамские школьники завоевали четыре бронзовые медали на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по физике

По данным Министерства образования и профессиональной подготовки, все восемь вьетнамских школьников завоевали призовые места на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по физике (APhO) 2023 года, в том числе четыре бронзовые медали и четыре почетные грамоты.
  (слева направо) Нгуен Минь Тай Лок; Ле Вьет Хоанг Ань; Нгуен Туан Дуонг; Тхан Тхе Конг; Нгуен Туан Фонг; Фан Тхе Мань; Во Хоанг Хай; и Ву Нго Хоанг Зыонг. Фото: Министерство образования и профессиональной подготовки  
По данным Министерства образования и профессиональной подготовки, все восемь вьетнамских школьников завоевали призовые места на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по физике (APhO) 2023 года, в том числе четыре бронзовые медали и четыре почетные грамоты.

Бронзовыми призерами стали Фан Тхе Мань и Нгуен Туан Фонг, 12-классники средней школы для одаренных в провинции Бакнинь; Во Хоанг Хай, 11-классник средней школы для одаренных студентов Университета естественных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое; и Тхан Тхе Конг, 11-классник средней школы для одаренных в провинции Бакжанг.

Еще четверо получили почетные грамоты: Ву Нго Хоанг Зыонг из средней школы для одаренных студентов Университета естественных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое; Нгуен Минь Тай Лок из средней школы для одаренных Куок Хок Хюэ в провинции Тхыатхиен - Хюэ; Ле Вьет Хоанг Ань из Высшей школы для одаренных Ламшон в провинции Тханьхоа; и Нгуен Туан Зыонг из средней школы для одаренных Чан Фу в городе Хайфон. Все они учатся в 12-м классе.

APhO 2023 проводится в Монголии с 21 по 29 мая. Согласно его правилам, школьники сдают теоретический и практический тесты, каждый по 300 минут.

В этом году в конкурсе принимают участие 195 школьников из 26 команд 25 стран и территорий. Вьетнам - одна из семи команд, в которых 100% школьников заняли призовые места.

ИЖВ/ВИА

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