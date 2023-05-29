НОВОСТИ
Вьетнамские школьники завоевали четыре бронзовые медали на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по физике
Бронзовыми призерами стали Фан Тхе Мань и Нгуен Туан Фонг, 12-классники средней школы для одаренных в провинции Бакнинь; Во Хоанг Хай, 11-классник средней школы для одаренных студентов Университета естественных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое; и Тхан Тхе Конг, 11-классник средней школы для одаренных в провинции Бакжанг.
Еще четверо получили почетные грамоты: Ву Нго Хоанг Зыонг из средней школы для одаренных студентов Университета естественных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое; Нгуен Минь Тай Лок из средней школы для одаренных Куок Хок Хюэ в провинции Тхыатхиен - Хюэ; Ле Вьет Хоанг Ань из Высшей школы для одаренных Ламшон в провинции Тханьхоа; и Нгуен Туан Зыонг из средней школы для одаренных Чан Фу в городе Хайфон. Все они учатся в 12-м классе.
APhO 2023 проводится в Монголии с 21 по 29 мая. Согласно его правилам, школьники сдают теоретический и практический тесты, каждый по 300 минут.
В этом году в конкурсе принимают участие 195 школьников из 26 команд 25 стран и территорий. Вьетнам - одна из семи команд, в которых 100% школьников заняли призовые места.