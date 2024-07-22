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Вьетнамские школьники завоевали пять медалей на Международной математической олимпиаде 2024 года
Серебряные медали завоевали ученик 12-го класса средней школы для одаренных при Ханойском педагогическом университете Чан Зюи и ученик 11-го класса средней школы для одаренных Хатинь (провинция Хатинь) Чан Минь Хоанг.
Бронзовые медали завоевали ученик 12-го класса средней школы для одаренных Чанфу (г. Хайфон) Чан Минь Дык, ученик 11-го класса средней школы для одаренных при Университете естественных наук Вьетнамского национального ханойского университета Нгуен Данг Зунг и ученик 12-го класса средней школы для одаренных Бакнинь (провинция Бакнинь) Нгуен Ван Хоанг.
Грамота была вручена Та Дык Аню, ученику 12-го класса средней школы для одаренных при Ханойском педагогическом университете.
65-я Международная олимпиада по математике проходила с 11 по 22 июля в Великобритании. В ней приняли участие 609 участников из 109 стран и территорий мира