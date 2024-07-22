Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские школьники завоевали пять медалей на Международной математической олимпиаде 2024 года

20 июля Министерство образования и профессиональная подготовки объявило результаты участия сборной Вьетнама в Международной олимпиаде по математике 2024 года: члены сборной выиграли 2 серебряные медали, 3 бронзовые медали и 1 грамоту.

 

Серебряные медали завоевали ученик 12-го класса средней школы для одаренных при Ханойском педагогическом университете Чан Зюи и ученик 11-го класса средней школы для одаренных Хатинь (провинция Хатинь) Чан Минь Хоанг.

Бронзовые медали завоевали ученик 12-го класса средней школы для одаренных Чанфу (г. Хайфон) Чан Минь Дык, ученик 11-го класса средней школы для одаренных при Университете естественных наук Вьетнамского национального ханойского университета Нгуен Данг Зунг и ученик 12-го класса средней школы для одаренных Бакнинь (провинция Бакнинь) Нгуен Ван Хоанг.

Грамота была вручена Та Дык Аню, ученику 12-го класса средней школы для одаренных при Ханойском педагогическом университете.

65-я Международная олимпиада по математике проходила с 11 по 22 июля в Великобритании. В ней приняли участие 609 участников из 109 стран и территорий мира

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнамские друзья в России бережно хранят воспоминания о покойном партийном руководителе

Вьетнамские друзья в России бережно хранят воспоминания о покойном партийном руководителе

Кончина Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга вызвала глубокую скорбь среди вьетнамских экспатриантов в России, считающих это большой утратой для Вьетнама и его народа, независимо от того, проживают ли они внутри страны или за ее пределами, заявил Общества вьетнамцев в России председатель До Суан Хоанг, в недавнем интервью Вьетнамскому информационному агентству.
ПОДРОБНЕЕ

Top