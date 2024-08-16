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Вьетнамские школьники завоевали медали на первой международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Вьетнамские школьники привезли домой одну серебряную и одну бронзовую медали на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) 2024 в Бургасе, Болгария.

 

Так, в категории «Наука» серебряную медаль завоевала команда «Вьетнам 2» из средней школы для одаренных Вьетнамского национального университета - Хошимина, а бронзовую - команда «Вьетнам 1» из средней школы для одаренных Ханой-Амстердам.

Благодаря этим результатам Вьетнам занял 6-е место в медальном зачете после России, Польши, Сингапура, Китая и Венгрии.

Международная олимпиада по искусственному интеллекту впервые прошла в городе Бургас (Болгария) с 9 по 15 августа, в ней приняли участие около 40 команд из более чем 30 стран и территорий мира.

ИЖВ/ВИА

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